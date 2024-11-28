11月26日，由中国房地产业协会主办的“高品质住房建设与创新运维服务现场经验交流会（保障性住房建设安吉站) ”在浙江安吉召开。

近年来，住房城乡建设部着力推进“好房子”建设，努力推动从“人人有房住”向“人人住好房”转变。“好房子”应该长什么样？保障房应该长什么样？好房子和保障房的联通渠道真正打开又是什么样？

对此，绿城积极响应国家“绿色、低碳、智能、安全”的建设指导方向，董事会主席张亚东提出，绿城“好房子”要具备“高颜值、极贤惠、最聪明、放低碳、全周期、人健康”六大要素，致力于构筑新时代的理想家园。今年6月，绿城中国与中国建筑设计标准研究院合作的《绿城中国好房子产品标准》成功通过专家评审，成为房地产行业认证的企业标准。

目前，绿城“好房子”已经在全国落地几十个项目。以安吉中心城区有机更新项目为例，该项目是绿城和安吉政府合作的第一个保障房“好房子”实践作品。该项目总建筑面积95万平方米，是采用绿城全过程代建的EPC模式项目。为完成这一项目，绿城充分发挥上下游全链条的优势，保证了项目从设计到落地全过程的高品质。其中，在建项目安吉春悦里，是第一个在绿城安置房板块按照品质商品房标准做出景观实景示范区的项目，处处体现着“绿式工地”管理的严谨细致、和对委托方、对业主信任的全力回应。

在本次会议上，与会嘉宾解码了绿城好房子要素，并就安吉保障房建设政策支持、营造监管、资金保障、精细化设计、高品质建设、全周期运维、新技术新产品在住宅工程中实践应用等流程经验进行交流。

“为什么把推进保障房建设的会放在安吉召开？一个根本的考虑就是湖州市安吉县通过绿城全过程代建这种模式建设了高品质的保障房，形成了很好的做法和经验。”会上，中国房地产业协会会长陈宜明对此次活动给出了评价。

陈宜明希望绿城总结经验，在此基础上提出一个初步的代建模式，从制度、法律和管理上维护这种新模式的健康发展，并且把总结出来的经验推向行业，能够带领行业发展代建这一新业态。

“安吉县两个城市更新安置房项目，有力地满足了群众安置需求，切实发挥了住房保障作用，有效推动了城市更新工作。”住建部保障司副司长潘伟提出，这两个项目由绿城代建，品质高也受到了群众好评。希望省市县和各有关单位总结经验，继续做好保障性住房的规划和建设，取得新的成效。

绿城中国董事会主席张亚东表示，绿城管理自上市起就承诺用开放的心态向全社会进行开源。未来，绿城和绿城管理不止于建设经验的分享，也愿意进行痛点和教训的分享，为行业、企业、社会做出更多贡献。“发展是时间的函数，需要用发展中的办法，解决发展中的问题。行业遇到的问题，需要集中大家的智慧，进行成果创新。”

(责编：董童、李源)

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