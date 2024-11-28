人民网北京11月28日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，金融监管总局、财政部、农业农村部、国家林草局联合发布了《关于推进农业保险精准投保理赔等有关事项的通知》（简称《通知》）。

金融监管总局有关司局负责人表示，目前，我国农业保险体量大，增速快，服务农户众多，我国农业保险规模已跃居世界前列。但在实践中，与“三农”领域日益增长的风险保障需求相比，仍有较大差距，承保理赔不精准的问题影响了投保农户获得感和农业保险功能作用发挥。为将国家的强农惠农富农政策真正落到实处，切实保护农民利益，出台《通知》可以推动农业保险承保、理赔的精准性，促进农业保险的精细化、科学化发展，完善理赔机制和标准，提高理赔服务质效，最大限度提升投保农户获得感。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经