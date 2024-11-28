新华社北京11月28日电（李国利、武中奇）记者28日从纪念北斗卫星导航系统工程建设三十周年座谈会上了解到，我国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的下一代北斗系统，计划2029年左右开始发射组网卫星，2035年完成系统建设。

11月28日上午，中国卫星导航系统管理办公室在京组织召开纪念北斗卫星导航系统工程建设三十周年座谈会，发布《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》，明确在确保北斗三号系统稳定运行基础上，我国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的下一代北斗系统。

据北斗卫星导航系统工程总设计师、中国工程院院士杨长风介绍，下一代北斗系统以“精准可信、随遇接入、智能化、网络化、柔性化”为代际特征，将为全球用户和其他定位导航授时系统提供覆盖地表开阔空间及近地空间的米级至分米级实时高精度、高完好的导航定位授时服务。

“计划2025年完成下一代北斗系统关键技术攻关；2027年左右发射3颗先导试验卫星，开展下一代新技术体制试验；2029年左右开始发射下一代北斗系统组网卫星；2035年完成下一代北斗系统建设。”杨长风表示。

北斗系统是我国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统，与其他全球卫星导航系统采取单一轨道星座构型相比，“混合式”星座是独树一帜的“中国方案”——北斗二号首创以地球静止轨道和倾斜地球同步轨道卫星为骨干，兼有中圆轨道卫星的混合星座。北斗三号由24颗中圆轨道卫星、3颗地球静止轨道卫星、3颗倾斜地球同步轨道卫星组成，为建设全球卫星导航系统提供了全新范式。

“下一代北斗系统将优化星座架构，形成高中低轨混合星座，全面提升时空基准维持精度和自主运行能力，持续提升服务性能。”航天科技集团有限公司研究员、北斗卫星导航系统工程副总设计师谢军说。

此外，下一代北斗系统还将建设集成高效的一体化地面系统，实现资源弹性调度、数据共享使用、业务连续运行；覆盖地表至深空的各类用户终端，以及与其他不依赖卫星的定位导航授时手段融合的各类用户终端，实现用户多场景、高精度、智能化使用。

北斗系统是党中央决策实施的国家重大科技工程，自1994年立项30年来，经历了从无到有、从有源到无源、从区域到全球的阶梯式、跨越式迈进，突破了一大批核心关键技术，研发了一系列自主可控产品，建成了一大批先进制造研发设施，全面实现“三步走”战略发展目标，全面建成世界一流全球卫星导航系统，为全球公共服务基础设施建设作出重大贡献。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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