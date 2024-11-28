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小份菜大改变 多方协力推进反餐饮浪费

人民网记者 许维娜
2024年11月28日17:30 | 来源：人民网
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新疆针对当地菜品普遍菜码大、分量多等特点，线上线下同步全面推广“小份菜”；

辽宁锦州常态化开展“助力光盘——打包盒免费送”活动，引导广大消费者强化节约意识；

四川达州建立餐厨垃圾收运监管大数据系统，对餐饮店每日餐厨垃圾产生量、变化趋势、异常情况等进行监测……

在资源日益珍贵、可持续发展成为全球重要议题的当下，反浪费已成为关乎国计民生、社会文明进步的关键环节。社会各界认识到反浪费工作的紧迫性与重要性，正全方位、深层次地推进反浪费行动，共同构建资源节约型社会。

11月25日，中共中央办公厅、国务院办公厅公布《粮食节约和反食品浪费行动方案》（以下称《行动方案》），进一步建立全链条粮食节约、反食品浪费常态化机制。

《行动方案》提出，“聚焦重点领域和关键环节，切实降低粮食和食品损耗浪费”“通过持续努力和全民参与，推动节约粮食、反对浪费在全社会蔚然成风”。

据了解，近年来各大餐饮服务企业与餐饮商家积极参与“反浪费”行动，通过常态化引导、升级产品功能等方式，低碳环保的生活方式已成为主流消费习惯。

餐饮行业作为反浪费的前沿阵地，积极转变经营理念，加强内部管理。多家餐饮企业纷纷响应反浪费号召，从传统经营理念向注重资源节约和社会责任转变。

一家连锁餐饮企业负责人告诉记者，其通过员工培训、企业文化建设等方式，将反浪费理念融入企业日常运营的方方面面。如重新设计菜单，推出半份菜、小份菜，并对员工进行点餐技巧培训，引导消费者合理点餐。在内部管理方面，建立食材库存管理系统，精准控制食材采购量，减少食材损耗和浪费。

“通过分析销售数据，发现部分菜品的食材浪费较为严重，于是对菜品分量和食材采购量进行了优化调整，每月食材损耗降低了近20%。”该负责人表示。

《行动方案》还提出，引导餐饮服务经营者加强按需适量点餐提醒，明确标示并合理配置菜品和主食规格数量，积极推广小份餐品，鼓励餐饮服务网络平台支持商户积极参与反食品浪费。

消费者通过外卖平台订购小份菜品。人民网记者 许维娜摄

消费者通过外卖平台订购小份菜品。人民网记者 许维娜摄

作为平台企业，美团在点餐各环节提醒消费者适量点餐，激励商家提供小份菜，还上线了“无需餐具”功能并持续迭代。美团数据显示，截至2024年10月，平台上累计近168万餐饮商户提供了超过909万种“小份菜”，有超过4.8亿平台外卖消费者选择过“无需餐具”选项，累计减碳量超31万吨。

食物浪费是一个综合性的议题，减少食物浪费需要面向多环节、多主体系统发力，整合多方资源进行系统规划和管理。相关专家还建议，反浪费工作需要全社会共同参与，形成良好的社会氛围。一方面，要加强宣传教育，将反浪费理念纳入学校教育、社区宣传等体系，通过开展主题活动、公益广告等形式，培养全民节约意识。另一方面，要进一步完善政策法规，加大对浪费行为的监管力度，同时鼓励企业创新经营模式，推动资源循环利用。

(责编：孙红丽、吕骞)
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