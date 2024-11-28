人民网记者 乔雪峰

有效降低全社会物流成本是支持实体经济发展，促进国民经济稳增长的重要举措；是畅通国内大循环和国内国际双循环，构建新发展格局的重要基础；是增强我国综合竞争力，推进中国式现代化的重要任务。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》（以下简称《行动方案》），明确了五方面重点任务，包括深化物流领域重大体制机制改革、促进产业链供应链融合发展、健全国家物流枢纽与通道网络、加强创新驱动和提质增效、加大政策支持引导力度等，共20条内容、110多个具体政策点。

降低国民经济运行成本 提升制造业竞争力

11月28日，国家发展改革委副秘书长张世昕在国务院政策例行吹风会上表示，近年来，我国社会物流成本水平总体保持下降态势，社会物流总费用与GDP的比率由2012年的18%降至2023年的14.4%。“也就是说，我们每创造100元GDP所支出的物流费用，从18元下降到14.4元。”

张世昕指出，有效降低全社会物流成本是要统筹降低物流成本和现代物流高质量发展，通过调结构、促改革，优化全社会物流资源配置，加强物流各环节协同衔接，全面提升物流体系运行效率，用尽可能少的物流费用支出，支撑尽可能多的经济产出，而不是简单降低运输成本，也不是要压缩物流企业的合理利润，更不是要影响物流从业人员的收入。

《行动方案》提出，到2027年，力争将社会物流总费用与GDP的比率降至13.5%左右。对此，张世昕表示，《行动方案》是一个“施工图”“作战图”，实现这0.9个百分点的下降，将至少在四个层面产生重要影响。

在宏观层面，降低国民经济运行成本。我国是世界第二大经济体和第一大货物贸易国。实现这一目标后，对比2023年的社会物流成本水平，相当于在国民经济保持较快增长的情况下，可节约社会物流总费用1万亿元以上，将有效降低国民经济，特别是实体经济运行成本。

在产业层面，提升制造业竞争力。我国是制造业大国，制造业物流总额占社会物流总额的比重接近90%，是有效降低全社会物流成本工作的重中之重。实现这一目标，将减少不必要的物流环节和成本支出，有力增强制造业发展动能，促进转型升级。

在区域发展层面，促进生产力布局优化完善。我国国土幅员辽阔，产业和资源分布不均衡，实现这一目标，将进一步优化重大生产力布局，推动优势资源、优势产业形成就近配套的完整产业生态，形成“产业集群+物流枢纽”的新模式，为构建新发展格局提供支撑。

在社会民生层面，进一步提高物流服务水平。物流与消费密切相关，实现这一目标，将推动企业提升物流效率，改进物流服务质量，在“润物细无声”中为广大老百姓提供更加方便快捷、更加多样化的物流服务。

多措并举推进交通物流降本提质增效

交通物流是推进降低全社会物流成本的关键领域，发挥着先导性、基础性和保障性作用。近年来，交通运输部紧紧围绕“人享其行、物畅其流”的美好愿景，奋力加快建设交通强国。经过持续努力，我国交通物流发展取得了显著成就，运行质效显著提升。

交通运输部运输服务司负责人孟晓喻在吹风会上表示，按照《行动方案》，聚焦交通物流的堵点卡点，交通运输部会同相关部门印发了《交通物流降本提质增效行动计划》以及铁路、公路、水运、民航、邮政分领域的细化实施方案，构建了交通物流降本提质增效的政策框架体系，多措并举推进交通物流降本提质增效，支撑有效降低全社会的物流成本。

孟晓喻从以下五个方面进行了介绍：一是加强基础设施联网补网强链。加快建设国家综合立体交通网，实施铁路货运网络工程、内河水运体系联通工程，持续推进国家综合货运枢纽补链强链，畅通国内国际物流通道网络。

二是实施优化运输结构攻坚工程，加快推进铁路专用线“进港区、进园区、进厂区”，健全多式联运标准规则，创新多式联运“一单制”“一箱制”服务模式，促进各运输方式间的高效衔接协同。

三是以深化综合交通运输体系改革为统领，持续深化铁路、公路、民航等重点领域改革，加快建设全国交通物流统一大市场。

四是推进交通物流与产业融合发展，支持交通物流与先进制造业、现代农业、战略性新兴产业衔接融合，加快培育具有国际竞争力的交通物流企业，加快智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽等建设，推进降低全链条物流成本。

五是打通国际物流堵点卡点，培育稳定开行的国际多式联运线路，加快西部陆海新通道、空中丝绸之路建设，提升国际物流供应链服务保障水平。

完善铁路现代物流装备体系 有效降低全社会物流成本

铁路在物资运输中发挥着重要作用，我国铁路部门在围绕有效降低全社会物流成本方面采取了哪些措施呢？

对此，国铁集团货运部负责人周世暾表示，今年以来，国铁集团对既有铁路货运组织体系进行了系统性重塑，构建了现代物流组织体系，在全国成立了40个铁路物流中心，更好适应市场变化，满足客户需要。搭建了快捷物流产品体系，打造高铁快运、多联快车、铁海快线等快捷物流产品，全国跨局货运班列开行数量达到了387条，同比增长了20.6%。

此外，还积极打通多式联运堵点卡点，研发了海运订舱系统，推进铁水联运“一单制”运输，与船公司联合签发多式联运运单，真正实现了“托运人一次委托、费用一次结算”。研发了铁路网络货运物流平台，吸引社会汽运资源承接铁路车站两端的接取送达业务，对个体司机实行了一系列优惠措施，助力降低全程物流成本。

周世暾指出，随着以上措施深入推进，今年1至10月份，国家铁路货运量完成了32.8亿吨，同比增长了4265万吨，创造了历史同期新高。其中，集装箱运量同比增长12.9%，集装箱铁水联运量同比增长14.8%，累计降低社会物流成本480多亿元。

周世暾表示，下一步，国铁集团将紧贴物流市场和客户需求，进一步深化铁路市场化改革，着力打造市场型物流组织体系，拓展全程物流服务，推进物流基础设施转型升级，完善铁路现代物流装备体系，不断丰富物流产品，提升服务品质，打造优质品牌，努力为有效降低全社会物流成本作出更大贡献。

(责编：孙红丽、吕骞)

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