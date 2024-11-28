中欧就电动汽车反补贴案价格承诺方案磋商仍在进行
2024年11月28日18:23 | 来源：新华网
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新华社北京11月28日电（记者谢希瑶）商务部新闻发言人何亚东28日表示，按照中欧双方达成的原则共识，中欧技术团队围绕电动汽车反补贴案价格承诺解决方案开展了密集磋商，经过艰苦努力，取得一定进展。目前磋商仍在进行中。
在当天举行的商务部例行新闻发布会上，有记者问，欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·朗格最近在接受德国媒体采访时表示，中国和欧盟即将就电动汽车关税达成涉及最低价格的协议。请问中国商务部是否认同贝恩德·朗格的评论？是否有最新消息可以分享？何亚东作出上述回应。
何亚东说，妥善处理欧盟对华电动汽车反补贴案，是中欧各界的普遍期待。中方希望双方相向而行，按照“务实、平衡”的原则，相互照顾彼此合理关切，回应中欧各界期待，共同推动磋商取得成果。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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