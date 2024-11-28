2024中国品牌论坛28日在北京举行。中央和国家机关有关部委负责同志、地方政府主管部门代表、企业负责人和专家学者等参加论坛。

与会嘉宾表示，品牌是国家经济发展水平与核心竞争力的综合体现，加强品牌建设是发展新质生产力、推进中国式现代化的内在要求。要深入贯彻习近平总书记关于品牌建设的重要指示和党的二十届三中全会精神，深入实施质量强国战略，创新开展中国品牌创建行动，积极营造品牌发展良好环境，为推进中国式现代化贡献品牌力量。

与会嘉宾认为，要加强品牌建设，助力新质生产力发展，助推新发展理念落地落实，助益中华优秀传统文化传播，更好满足人民高品质生活需求。品牌建设是一项系统工程，需要全社会共同努力，推动品牌建设深度融入制造强国、质量强国等国家战略，让“中国质量”享誉全球，让“中国品牌”造福世界。

中国品牌论坛由人民日报社主办，自2015年至今已连续举办10届。本届论坛的主题是“发展新质生产力 推动品牌强国建设”。论坛设主论坛和“金融高质量发展案例报告会”“党建引领老字号高质量发展论坛”“新质生产力赋能高质量发展论坛”等3个平行分论坛。

论坛开幕式上举行了人民日报“跨越山海 共创美好”中国品牌国际传播项目和“走企业，看高质量发展”融合传播项目启动仪式。

（图片：人民日报记者 伊霄、人民网记者 翁奇羽 摄）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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