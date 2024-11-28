人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

AI加速赋能消费电子产业 华为多款全场景创新成果亮相

2024年11月28日18:46 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月28日电 （焦磊）四季度是消费电子旺季，近期，多家企业密集发布创新智能终端产品，有力拉动了消费动能增长。同时，伴随AI技术在算力端逐渐成熟及在应用端逐渐落地，消费电子行业维持高景气度。

日前，华为Mate品牌盛典在深圳举行，HUAWEI Mate 70系列、折叠屏旗舰手机HUAWEI Mate X6和鸿蒙智行旗舰车型尊界S800等多款新品发布，丰富了华为全场景生态设备矩阵。

据了解，HUAWEI Mate 70系列在AI功能、美学设计、影像体验、通信技术等多个维度实现升级，搭载的鸿蒙AI带来AI运动轨迹、AI隔空传送、AI消息随身等多项功能。

华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，随着AI技术的突破，Mate 70系列继续进化，把前沿科技和创新体验带给每一位消费者。

会上，华为正式宣布旗下技术品牌——全场景智能声学品牌HUAWEI SOUND迎来全新升级，并赋予品牌中文名称“华为悦彰”。据悉，该品牌将作为华为高端声学技术与音效的专属标识，覆盖耳机、PC、平板、智慧屏、音箱、鸿蒙智行旗舰系列等全场景产品。同时，首款悦彰耳机华为FreeBuds Pro 4也正式亮相，并将作为首款搭载HarmonyOS NEXT的TWS耳机，搭配支持原生鸿蒙系统的手机使用。

在高端智能化汽车方面，鸿蒙智行时代旗舰尊界S800正式亮相，其首发第二代途灵平台——途灵龙行平台，实现智能驾驶、智能座舱和智能域控的“三智”融合，并按照L3智能驾驶架构设计。此外，为了满足用户更多的用车需求，享界S9 Ultra推出了长航版车型，智界新S7也迎来多项升级。

国海证券研报表示，消费电子行业正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点，短期消费电子终端需求回暖，中长期AI赋能智能终端有望驱动手机和计算机换机加速。

此外，还有业内人士认为，AI还将加速新硬件形态探索，诸如AR、VR、手表等AIoT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
AI加速赋能消费电子产业 华为多款全场景创新成果亮相
　　人民网北京11月28日电 （焦磊）四季度是消费电子旺季，近期，多家企业密集发布创新智能终端产品，有力拉动了消费动能增长。同时，伴随AI技术在算力端逐渐成熟及在应用端逐渐落地，消费电子行业维持高景气度。…
小份菜大改变 多方协力推进反餐饮浪费
　　新疆针对当地菜品普遍菜码大、分量多等特点，线上线下同步全面推广“小份菜”； 辽宁锦州常态化开展“助力光盘——打包盒免费送”活动，引导广大消费者强化节约意识； 四川达州建立餐厨垃圾收运监管大数据系统，对餐饮店每日餐厨垃圾产生量、变化趋势、异常情况等进行监测…… 在资源日益珍贵、可持续发展成为全球重要议题的当下，反浪费已成为关乎国计民生、社会文明进步的关键环节。社会各界认识到反浪费工作的紧迫性与重要性，正全方位、深层次地推进反浪费行动，共同构建资源节约型社会。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部