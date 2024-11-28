人民网北京11月28日电 （焦磊）四季度是消费电子旺季，近期，多家企业密集发布创新智能终端产品，有力拉动了消费动能增长。同时，伴随AI技术在算力端逐渐成熟及在应用端逐渐落地，消费电子行业维持高景气度。

日前，华为Mate品牌盛典在深圳举行，HUAWEI Mate 70系列、折叠屏旗舰手机HUAWEI Mate X6和鸿蒙智行旗舰车型尊界S800等多款新品发布，丰富了华为全场景生态设备矩阵。

据了解，HUAWEI Mate 70系列在AI功能、美学设计、影像体验、通信技术等多个维度实现升级，搭载的鸿蒙AI带来AI运动轨迹、AI隔空传送、AI消息随身等多项功能。

华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，随着AI技术的突破，Mate 70系列继续进化，把前沿科技和创新体验带给每一位消费者。

会上，华为正式宣布旗下技术品牌——全场景智能声学品牌HUAWEI SOUND迎来全新升级，并赋予品牌中文名称“华为悦彰”。据悉，该品牌将作为华为高端声学技术与音效的专属标识，覆盖耳机、PC、平板、智慧屏、音箱、鸿蒙智行旗舰系列等全场景产品。同时，首款悦彰耳机华为FreeBuds Pro 4也正式亮相，并将作为首款搭载HarmonyOS NEXT的TWS耳机，搭配支持原生鸿蒙系统的手机使用。

在高端智能化汽车方面，鸿蒙智行时代旗舰尊界S800正式亮相，其首发第二代途灵平台——途灵龙行平台，实现智能驾驶、智能座舱和智能域控的“三智”融合，并按照L3智能驾驶架构设计。此外，为了满足用户更多的用车需求，享界S9 Ultra推出了长航版车型，智界新S7也迎来多项升级。

国海证券研报表示，消费电子行业正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点，短期消费电子终端需求回暖，中长期AI赋能智能终端有望驱动手机和计算机换机加速。

此外，还有业内人士认为，AI还将加速新硬件形态探索，诸如AR、VR、手表等AIoT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。

(责编：孙红丽、吕骞)

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