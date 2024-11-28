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存量增量政策协同发力 规上工业企业生产稳定增长

2024年11月28日18:46 | 来源：人民网
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人民网北京11月28日电 （焦磊）国家统计局最新发布的数据显示，1至10月份，全国规模以上工业企业营业收入同比增长1.9%，延续增长态势，企业利润同比下降4.3%。看当月，10月份，营收恢复带动企业利润改善，规模以上工业企业利润同比下降10.0%，降幅较9月份大幅收窄17.1个百分点。

国家统计局工业司统计师于卫宁表示，10月份，随着存量政策及一揽子增量政策协同发力、持续显效，规模以上工业企业生产稳定增长，企业利润当月降幅明显收窄。

从行业看，超六成行业盈利较上月好转，制造业最为明显。于卫宁解读，10月份，在41个工业大类行业中，有27个行业利润同比增速较9月份加快，或降幅收窄、由降转增，占比超过六成。三大门类中，制造业带动工业企业利润改善作用明显，10月份制造业利润降幅较9月份大幅收窄22.3个百分点，带动规上工业利润降幅较9月份收窄17.8个百分点。

民生银行首席经济学家温彬表示，从当月看，制造业利润降幅收窄，上中下游利润增速均有边际改善。中游装备制造业增速回正，随着制造业高端化、智能化、绿色化进程持续推进，高技术制造业实现较快增长，发挥工业新动能的支撑作用。受益于宏观政策发力显效、国内消费需求平稳恢复、工业品出口持续增长，原材料制造业、消费制造业利润降幅均收窄。

当月数据显示，装备制造业和高技术制造业等新动能支撑作用较强，原材料制造业和消费品制造业利润降幅大幅收窄。

10月份，装备制造业利润同比增长4.5%，当月增速由负转正，为规上工业利润改善提供重要支撑。从行业看，装备制造业的8个行业中有7个行业利润较9月份由降转增或降幅收窄，其中铁路船舶航空航天、电子、专用设备等行业利润由降转增，当月同比分别增长63.1%、19.6%、3.8%。

“10月份，原材料制造业和消费品制造业利润降幅较9月份分别收窄27.7个和20.4个百分点。从行业看，原材料制造业的5个行业中有3个、消费品制造业的13个行业中有9个行业利润同比增速较9月份回升，或降幅收窄、由降转增。”于卫宁分析，随着宏观政策发力显效，国内消费需求平稳恢复，叠加工业品出口持续增长，原材料制造业和消费品制造业利润有所改善。

10月份，高技术制造业利润同比取得两位数增长，达到12.9%，大幅高于规上工业平均水平22.9个百分点，拉动规上工业利润增长1.9个百分点，支撑和引领作用明显。其中，可穿戴智能设备制造、敏感元件及传感器制造、工业控制计算机及系统制造、锂离子电池制造等行业利润同比分别增长73.3%、48.8%、40.0%、39.4%。

“10月末工业企业产成品存货名义增速为3.9%，较9月末回落0.7个百分点。”温彬分析，结合10月当月工业企业利润降幅收窄和产成品存货增速回落来看，企业出现被动去库存迹象，反映存增量政策持续显效，国内需求边际改善，叠加产销衔接水平回升，带来被动去库存出现。

展望下阶段，温彬表示，一揽子宏观政策正在发力显效，这将有助于工业企业利润恢复。当前，供需不平衡是工业领域的突出矛盾，提振需求是关键。目前政策转向投资与消费并重，促进房地产需求、降低居民还款压力、提振居民消费等均有助于改善需求，缓解供需不平衡，或将推动下阶段工业企业利润恢复向好。

于卫宁表示，总体看，虽然规上工业企业利润仍处下降区间，但在存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出带动下，工业企业效益状况有所改善。下阶段，要持续抓好各项政策的落地落实，巩固和增强经济回升向好态势，促进工业企业利润稳定恢复。

(责编：孙红丽、吕骞)
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