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以“展”为媒 近3000家企业携2万余种展品亮相农交会

2024年11月28日18:46 | 来源：人民网
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人民网北京11月28日电 （记者李栋）28日，第二十一届中国国际农产品交易会（以下简称农交会）在广东省广州市开幕。本届农交会以“加快发展现代农业 推进乡村全面振兴”为主题，重点聚焦展示成就、推动交流、培育品牌、促进贸易等四方面内容，展览面积超10万平方米，近3000家企业携2万余种展品参展，到会专业采购商预计超5万人。

据介绍，本届农交会继续坚持“节俭、务实、多彩、安全”的原则，以“展”为媒，学习运用“千万工程”经验，在突出农业现代化的基础上，聚焦品牌引领农业高质量发展，加大品牌塑造及推介力度，举办营销促销系列活动，线上线下联动推介，大力促进农产品产销衔接，打造高品质农业合作交流平台。

据悉，本届农交会共设有省区市品牌农产品、乡村帮扶产业精品、智慧农业、农耕文化、农机等12个展区。在现场，各大展区精彩纷呈，参展商“各出奇招”，亮点频现，参观者络绎不绝。来自省区市品牌农产品展区的优质农产品琳琅满目，来自乡村帮扶产业精品展区的脱贫地区特色产品格外亮眼，来自农耕文化保护传承展区的非遗手工艺品技艺精湛，来自智慧农业展区的设备应用科技感十足。各种新品种、新技术、新设备、新业态齐聚一堂，共同推动农业现代化和高质量发展。

本届农交会将哈萨克斯坦确定为主宾国，特设以中亚五国为主的国际合作展区，汇聚了来自哈萨克斯坦等全球15个国家的优质企业参展，精心打造了哈萨克斯坦主宾国展区、国际美食街区、大湾区农业合作展区等特色板块，全方位展示全球农业蓬勃发展的新魅力，促进农产品国际贸易交流与合作，让农交会走向更大的国际市场。

今年农交会首次走进粤港澳大湾区，与广东现代农业博览会同期举办。展会为期4天，同期还将举办2024全国脱贫地区“土特产”走进大湾区推介周暨全国农产品采购商联盟成立、农业品牌成果发布与推介、农业农村大数据应用软件系统发布等重要活动及30多场品牌推介活动。

本届农交会由农业农村部主办，全国农业展览馆、广东省农业农村厅、广州市人民政府承办。

(责编：孙红丽、吕骞)
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