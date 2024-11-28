11月25日，第三届全国智能社会发展与治理论坛在北京召开。本届论坛旨在贯彻落实中央有关指示精神和战略部署，进一步深化人工智能社会实验研究，交流智能社会发展与治理工作进展，加强智能社会治理人才队伍建设。

论坛开幕式。（受访者供图）

清华大学党委常委、副校长曾嵘表示，清华大学智能社会治理研究院已经逐步成长为全国智能社会治理的学术高地和实践重地，从科学研究、咨政建言、实践指导、人才培养、基地建设、标准化建设等方面开展了卓有成效的工作，有力促进了我国智能社会治理水平不断迈向新高度。未来清华大学将继续推动产学研用深度融合，加大跨学科人才培养力度，深化智能社会治理理论研究和标准化建设，支持智能社会治理理论和实践经验走向国际。

中国科学院院士、清华大学原校长顾秉林表示，开展智能社会治理是一项具有战略意义和历史价值的工作。清华大学智能社会治理研究院聚焦智能社会发展与治理的重大问题，开展了一系列具有深度和前瞻性的研究工作，已成为全国智能社会治理的理念发源地、行动策源地、人才培养基地、标准研制基地和学术新高地。面向未来的智能社会，还有越来越多的问题需要解决，建议中央有关部门组织编制“十五五”智能社会发展与治理专项规划，加强相关部门的统筹协调，探索智能社会发展新范式，提升中国在全球科技创新领域的话语权。

国际标准化组织（ISO）原主席、中国金属学会理事长张晓刚表示，数字世界的规则由标准决定，标准化对于确保人工智能技术不触犯人类道德底线至关重要。由清华大学和中国标准化研究院联合组建的“全国智能技术社会应用与评估基础标准化工作组（SAC/SWG35）”虽然仅成立不到一年，但已经聚焦人工智能社会实验和生成式人工智能治理成功立项了5项国家标准，有效助力智能社会的安全与健康发展。建议下一步继续完善标准化工作评估机制，加大标准化专业人才培养力度，并积极参与国际标准化组织活动。

随后，世界工程组织联合会原主席、南开大学原校长、中国新一代人工智能发展战略研究院院长龚克，科技部原副部长、国家外国专家局原局长李萌，中国工程院院士、中关村实验室首席科学家吴世忠等嘉宾分别围绕智能社会建设中的人工智能应用、大模型时代的人工智能发展、人工智能安全与治理等主题发表主旨演讲；哈尔滨工业大学经济与管理学院教授、《公共管理学报》主编米加宁，四川大学城市治理研究院院长、教授姜晓萍，北京大学政府管理学院教授马亮等专家分别围绕生成式治理、智能社会价值目标与伦理风险防范、大语言模型应用创新等主题发言；上海杨浦区、内蒙古鄂尔多斯、四川成都等10家国家智能社会治理实验综合基地、特色基地的代表分享了基地建设与智能社会治理实践进展和经验成效，并展开了深入研讨，共同探讨智能社会治理的中国智慧和中国方案。

此外，论坛还发布了《智能社会发展与治理研究（2024）》成果。该成果涵盖了人工智能技术发展前沿、智能社会风险与治理挑战、智能社会治理典型案例、智能社会治理标准化建设以及大语言模型价值评测等内容，展示了智能社会治理研究和实践的最新进展与成效。

《智能社会发展与治理研究（2024）》成果发布。（受访者供图）

本次论坛由人工智能社会实验专家组指导，由清华大学智能社会治理研究院、清华润泽智能社会研究院、清华大学科教政策研究中心联合主办。据悉，论坛之后将接续举办为期三天的全国人工智能社会治理实验讲习班（2024），围绕“智能社会发展趋势与前沿”“生成式人工智能社会影响与治理”“智能社会治理标准化”等主题开展专家授课、现场教学和分组研讨。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经