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中国国开行与巴西开发银行合作不断深化

2024年11月28日19:33 | 来源：人民网
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巴西里约热内卢西北部，起伏的群山之间，一条条输电线从美丽山水电站出发，宛如银色巨龙绵延千里，将亚马逊河流域丰沛的清洁电力以远距离、大容量、低损耗的方式，源源不断送到千家万户。中国国家开发银行与巴西开发银行不断深化金融合作，为这一中巴能源电力领域合作的典范工程落地实施提供了有力支持。

中巴关系跨山越海，树立了两个发展中大国合作共赢、命运与共的典范。美丽山特高压输电工程作为两国新型基础设施建设合作的重大成果，正是中巴务实合作不断迈向新领域、新高度的例证。

该项目使巴西成为美洲第一个拥有特高压直流输电技术的国家，有效提升了巴西能源电力基础设施水平，为实现巴西电力能源安全稳定供应贡献了“中国智慧”和“中国方案”。

深化金融合作 赋能发展与共

中国巴西双边合作水平持续提升，合作领域日益拓展和多元化，金融在其中发挥了重要支撑和保障作用。同为本国的重要金融机构，中国国开行和巴西开发银行合作已超过20年。双方通过多种合作方式，拓宽资金融通路径，推动巴西卡塞内天然气管道、圣马努埃尔水电站、美丽山特高压输电工程等两国重点合作项目落地见效，为中巴合作关系发展增光添彩、贡献力量。

日前，中国国开行与巴西开发银行签署50亿元人民币贷款协议。对此，中国国开行表示，将与巴西开发银行携手，以此次签约为契机，深入把握共建“一带一路”倡议同巴西发展战略对接的历史机遇，服务做好两国发展战略对接这篇大文章，积极助力深化基础设施、科技、环保、能源转型等领域务实合作，以实际行动助力两国合作提质升级、发展与共，服务推动两国关系继往开来、开启下一个“黄金50年”。

拉紧合作纽带 实现共同梦想

山海虽远以志合。中国和拉美地区虽相距遥远，但同为“全球南方”大家庭成员，共同的梦想和共同的追求将双方紧紧联系在一起。在各界共同努力下，中拉贸易、投资、金融三大合作引擎同向发力，合作机制不断完善，贸易规模持续扩大，投资合作逐步深化，金融助力日益显现。

中国国开行与巴西开发银行同为金砖国家银行合作机制、中拉开发性金融合作机制成员行，共同扩大金融合作“朋友圈”，积极推动多边金融合作走深走实，助力促进共同繁荣发展。中国国开行表示，将与巴西开发银行一道，充分依托多边金融合作机制，丰富综合金融服务“工具箱”，积极推广服务中巴合作经验，持续创造经济、社会和环境价值，支持全球南方和共建“一带一路”合作，进一步拉紧中拉金融合作的纽带，共同为中拉经贸发展提供金融支持。

(责编：董童、李源)
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