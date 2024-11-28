从图文到视频、从纸端到指尖，技术变革正不断拓展媒体传播新形态。在电子阅读兴起、信息碎片化传播的今天，以纸媒为代表的传统媒体将如何适应融媒传播新语境，找准全媒体时代下的独特定位？

11月29日，人民网主办的“今天，我们为什么还需要纸媒？”精品报刊专场第二场直播推介活动将于上午8:15至10:00在人民日报社新媒体大厦举行。本次活动将在人民网抖音、快手、视频号等平台同步直播。

活动将邀请来自《环球人物》杂志、《中国工人》杂志、《新闻战线》期刊、《中国企业家》杂志、《证券时报》、《北京观察》等媒体的资深从业者和业内专家走进人民网演播厅，分享对纸媒转型融合、创新发展的深度思考。

10月17日起，人民网启动“万商万品 万象焕新——百日直播行动”。活动期间，人民网将整合优势资源，联合更多力量，做优服务生态与推广推介。助力释放消费潜力、拓展消费场景、打造消费业态，服务人民美好生活，诚邀各界共同参与，合作联系邮箱：rmwzb@people.cn。

(责编：孙红丽、吕骞)

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