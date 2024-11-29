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用尽可能少的物流费用支出，支撑尽可能多的经济产出

调结构促改革，提升物流体系运行效率（权威发布）

本报记者 刘志强 王云杉
2024年11月29日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，中办国办印发《有效降低全社会物流成本行动方案》（以下简称《方案》）。11月28日，国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，邀请国家发展改革委等部门有关负责同志介绍《方案》有关情况。

　　到2027年，力争将社会物流总费用与GDP的比率降至13.5%左右

　　“近年来，我国社会物流成本水平总体保持下降态势，社会物流总费用与GDP的比率由2012年的18%降至2023年的14.4%。综合来看，全社会物流成本仍有较大下降空间。”国家发展改革委副秘书长张世昕表示，《方案》提出到2027年，力争将社会物流总费用与GDP的比率降至13.5%左右。

　　0.9个百分点的下降，将在4个层面产生重要影响。

　　宏观层面，将降低国民经济运行成本。我国是世界第二大经济体和第一大货物贸易国。实现这一目标后，对比2023年的社会物流成本水平，相当于在国民经济保持较快增长的情况下，节约社会物流总费用1万亿元以上，有效降低国民经济特别是实体经济运行成本。

　　产业层面，将提升制造业竞争力。我国是制造业大国，制造业物流总额占社会物流总额的比重接近90%。实现这一目标，将减少不必要的物流环节和成本支出，增强制造业发展动能，促进转型升级。

　　区域发展层面，将进一步优化重大生产力布局，推动优势资源、优势产业形成就近配套的完整产业生态，组成“产业集群+物流枢纽”的新模式，为构建新发展格局提供支撑。

　　社会民生层面，将推动企业提升物流效率，改进物流服务质量，为民众提供更加方便快捷、多样化的物流服务。

　　突出改革创新，打通堵点卡点

　　“有效降低全社会物流成本，实现现代物流高质量发展，通过调结构、促改革，优化全社会物流资源配置，加强物流各环节协同衔接，全面提升物流体系运行效率，用尽可能少的物流费用支出，支撑尽可能多的经济产出。”张世昕介绍，《方案》主要有3方面特点。

　　突出改革创新。《方案》聚焦铁路货运、公路货运、物流信息数据等重点领域，提出系列改革措施和创新举措，加快铁路货运向铁路物流转型，促进公路货运规模化、规范化发展，优化城市货运网络，推进物流信息开放互联共享，完善全国统一的物流大市场。

　　打通堵点卡点。基础设施网络不完善、多式联运衔接不顺畅、现代供应链体系不健全等问题影响物流效率和成本。《方案》聚焦这些堵点卡点，提出针对性强、务实管用、可操作的政策举措，着力解决现代物流发展面临的实际问题，激发经营主体活力。

　　系统谋划推进。一方面，统筹考虑不同运输方式以及运输、仓储、配送等不同物流环节，提高物流一体化衔接转换效率。另一方面，统筹深化物流业与制造、商贸等产业融合创新，促进现代物流与重大生产力布局协同发展，系统性降低全社会物流成本。

　　“交通运输部、商务部、自然资源部、国铁集团等相关单位研究制定了分领域的配套文件，与《方案》形成‘1+N’政策体系。我们还指导长三角三省一市联合出台了《长三角区域物流提质增效降本行动方案》。”张世昕表示。

　　推进运输结构调整和多式联运取得新突破

　　交通运输部运输服务司负责人孟晓喻表示，下一步，将推进运输结构调整和多式联运不断取得新突破。

　　——加快完善综合运输集疏运体系。以国家综合货运枢纽补链强链为抓手，完善综合货运枢纽和集疏运网络，支持打造铁水联运、江海联运组织服务中心。推进沿海主要港口利用疏港铁路、水路、封闭式皮带廊道、新能源汽车运输大宗货物的比例超过80%。

　　——推进重点地区煤炭、矿石等大宗货物运输绿色低碳转型，引导支持工矿企业和运输企业发展“散改集”、公铁联运、铁水联运，降低大宗货物中长距离公路运输比例。

　　——加快推进多式联运信息互联共享，推动运输组织模式创新，推进各种运输方式运转交接、货物交付、信息互联、保险理赔等规则衔接。

　　——打通多式联运中转、装卸以及信息互通等堵点卡点，加快推动托运人一次委托、费用一次结算、货物一次保险，多式联运经营人全程负责的多式联运“一单制”服务模式，以及集装箱运输“不换箱、不开箱、一箱到底”的“一箱制”服务模式。

　　国家发展改革委经济贸易司负责人吴君杨表示，下一步将强化物流信息开放互联、支持新技术新装备应用、创新应用场景，“鼓励企业发展与平台经济、低空经济、无人驾驶相结合的物流新模式，加强仓配运智能一体化技术、数字孪生技术的应用”。

　　铁路专用线是企业自建与国家铁路网接轨的货物作业线路，对于减少货物短倒作业、打通铁路运输“前后一公里”、实现“门到门”运输具有重要作用。“今年以来，全国新开通铁路专用线59条，在建30余条，新增货物发到量近2000万吨。”国铁集团货运部负责人周世暾介绍，将持续推进铁路专用线进厂矿、进码头、进园区，加强铁路集疏运设施统筹布局，推动专用线应建尽建、愿接尽接。

　　为加快建立城乡融合的现代商贸流通体系，商务部、财政部计划从2024年到2026年，分3批在全国开展现代商贸流通体系试点建设。商务部流通发展司负责人张祥告诉记者，试点明确支持方向：完善县乡村商贸流通网络；完善城乡再生资源回收体系；支持城乡商贸流通融合发展；建设生活必需品流通保供体系，增强应急保供能力；加快培育现代流通骨干企业。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月29日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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