本报记者 欧阳洁 罗珊珊

最新发布的外贸成绩单显示，今年前10月，我国货物贸易进出口总值36.02万亿元，同比增长5.2%。其中，出口20.8万亿元，增长6.7%；进口15.22万亿元，增长3.2%。10月当月，货物贸易进出口总额同比增长4.6%，比上月加快3.9个百分点。其中出口增长11.2%，加快9.6个百分点。

如何看待当前中国外贸形势？进一步促进外贸稳定增长，需要从哪些方面发力？针对这些问题，记者进行了采访。

如何看待今年以来外贸成绩？

——在国际形势复杂多变的情况下，我国外贸企业创新发展，对外贸易发展整体保持质量提升、数量稳定的良好发展势头，成绩来之不易

今年以来，在国际形势复杂多变的情况下，我国外贸企业创新发展，对外贸易发展整体保持质量提升、数量稳定的良好发展势头，我国出口在全球市场的份额基本保持稳定，成绩来之不易。

“近年来，经济全球化遭遇逆流，世界开放指数下滑，贸易保护主义盛行。1995年—2014年20年间，全球贸易增速是全球GDP增速的2倍多，但是在过去10年，全球贸易增速低于全球GDP增速。在这种背景下，中国外贸发展整体保持了质升量稳的发展势头。”商务部副部长王受文说。

外贸运行总体平稳。10月份，货物贸易进出口总额同比增长4.6%，其中出口连续第七个月保持了增长。前三季度累计出口规模达到了18.62万亿元，创历史同期新高，同比增长了6.2%，增速比最近10年同期的平均增速高了0.5个百分点。

出口保持较强韧性。海关总署数据显示，根据各经济体发布的最新数据初步测算，我国整体出口占全球市场份额稳中有升，主要出口产品中，小到家具、家电，大到船舶、集装箱，占全球市场的份额都有不同程度的提升，我国出口依然具有强劲韧性，强大的创新能力让中国制造受到广泛青睐。

外贸新动能不断培育。顺应国际市场对高端化、绿色化、智能化新产品需求不断释放，出口产品新动能不断增强。近日，中国出口全球最大的生产储卸油平台，单价超过百亿元，按排水量计算，相当于5艘航母的排水量，这代表了全球海工装备的最高水平。外贸方式新动能加速培育，跨境电商、市场采购、保税维修、保税再制造等新业态新模式蓬勃发展。

“9月26日中央政治局会议后，在一揽子增量政策集中发力背景下，10月份进出口增速较9月份加快近4个百分点。前10个月，我国外贸平稳增长，规模持续扩大，结构不断优化，全年外贸质升量稳目标可望实现。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良表示。

如何看待当前外贸形势？

——有利条件强于不利因素，实现进出口稳增长有基础、有支撑

当前，国内国际环境错综复杂，世界经济增长乏力，主要市场增长动能弱、债务负担重，不确定、不稳定因素增多。如何看待当前外贸形势？

要充分看到有利条件。

经济运行回升势头增强，对外贸形成有力支撑。“我国经济韧性强、潜力大、活力足。我们正在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，有能力化解和抵御外部冲击带来的影响。”王受文表示。10月份，市场销售、服务业等主要经济指标明显回升，对外贸平稳发展形成有力支撑。

强大的生产能力，夯实外贸稳定发展基础。我国拥有完整的工业体系，制造业增加值约占全球的30%，大部分产品在国内可以实现全产业链配套；10月份，规模以上工业增加值同比增长5.3%，继续保持较快增长，高技术制造业增加值同比增长9.4%，明显快于全部规模以上工业的增长；10月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月提升0.3个百分点，重回扩张区间，创近6个月新高……凭借完善的制造业体系和技术优势，我国外贸行稳致远基础牢固。

完善的基础设施，为外贸稳定畅通提供重要保障。11月15日，中欧班列累计开行突破10万列，发送货物超1100万标箱、货值超4200亿美元，中欧班列货物品类已增至53大类5万余种；西部陆海新通道辐射125个国家和地区的542个港口，今年1—10月，全国经西部陆海新通道进出口总值1.15万亿元，同比增长8.8%……物流网络越织越密，货物品类越来越丰富，便捷的物流方式和高质量的基础设施，助力“中国制造”通达全球。

也要看到不利因素。

从国际需求方面看，国际货币基金组织的最新报告显示，全球经济增速低于本世纪初前20年的平均水平，主要经济体持续增长动能不足。

从贸易壁垒方面看，近年来，保护主义、单边主义抬头，贸易壁垒明显增多，部分国家频繁对我国产品采取贸易限制措施。

“历史已经表明，一个国家对中国加征关税并没有解决自身所存在的贸易逆差问题，相反，会推高进口产品价格。因为最终关税是由进口国的消费者和最终用户来支付，加征关税必然导致消费者支付价格上升，用户成本提高，物价上涨导致通货膨胀。”王受文分析。

外贸发展面临的外部环境更趋复杂严峻，但有利条件强于不利因素。“我国经济的基本面及市场广阔、韧性强、潜力大的有利条件并未改变，存量政策和增量政策接续发力，外贸发展的积极因素累积增多，实现进出口稳增长是有基础、有支撑的。”海关总署副署长王令浚介绍。

如何促进全球产业链供应链合作？

——中国是150多个国家和地区的主要贸易伙伴，是全球分工体系中坚实可靠的组成部分

我国实行积极主动的开放战略，与世界分享超大规模市场需求优势，成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴，稳居全球第二大消费市场、第一货物贸易大国地位，是全球分工体系中坚实可靠的组成部分。

与150多个国家和30多个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件，建成中欧班列、匈塞铁路、雅万高铁等一批标志性项目，促进通关便利化……近年来，我国以高质量共建“一带一路”为引领，着力加强与共建国家基础设施“硬联通”和规则标准“软联通”，大力推进双向互联互通，有效降低跨境商品运输和交易成本，推动全球产业链供应链提质增效。

产业链供应链国际合作，有利于加强技术共享、产业优势互补，优化资源配置，促进各国经济发展，实现共赢。一直以来，我国始终秉持开放发展的理念，加强顶层设计，搭建交流平台，倡导开放包容的发展环境，着力推动构建互利共赢的国际产业合作体系。

推动全球产业链供应链安全稳定。

“安全稳定是实现发展的基础，关键要加强重点产业链在全球范围内资源协调，确保各国和企业拥有可靠合作伙伴和稳定发展预期。”中国贸促会党组书记、会长任鸿斌表示，我国是联合国标准下工业体系最完整、配套最齐全的国家，主要工业产品中有四成以上产品产量位居世界第一，近年来电子电气设备、机械设备等中高端产业在全球分工中地位加速提升，为全球产业链供应链稳定运行提供了重要支撑。

推动全球产业链供应链互利共赢。

“目前，制造业领域外资准入限制措施已经实现了清零。”工业和信息化部运行监测协调局负责人何海林介绍，稳步推进电信业对外开放，在全国范围内进一步取消经营类电子商务等多项业务外资股比限制，批准2220家外资企业在华经营电信业务。我国持续放宽市场准入，建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，吸收外资规模位居世界前列，为跨国公司全球布局提供了广阔空间。

推动全球产业链供应链开放包容。

举办中非数字合作论坛，推动与发展中国家政策交流和产业务实合作；举办2024金砖国家新工业革命伙伴关系论坛，发布《新型工业化国际合作倡议》，倡导营造开放、公平、公正、非歧视的发展环境；举办东盟与中日韩（10+3）产业链供应链对接大会，帮助相关国家企业融入全球产业链供应链……开放包容是促进各国共同发展、共享繁荣的重要动力，我国讲求美美与共、和合共生，在亚太经合组织、二十国集团、金砖国家等多边平台提出加强供应链合作相关倡议，凝聚全球开放包容、共同发展的共同心声和合力。

如何进一步推动外贸促稳提质？

——针对外贸企业多元需求，多部门合力打出政策“组合拳”

日前，国务院常务会议审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》（以下简称《政策措施》），提出9条措施助企纾困。商务部等部门将密切跟踪外贸发展动向，精准施策、靶向发力，进一步推动外贸促稳提质。

兜牢底线，加大金融支持力度。

《政策措施》从保险、融资、结算全流程发力，提出扩大出口信用保险承保规模和覆盖面、加强外贸领域信贷投放，优化跨境贸易结算等举措。中国人民银行国际司负责人刘晔介绍，在金融支持稳外贸方面，注重降低实体经济的融资成本，引导金融机构加大对外贸企业的支持力度，持续提升企业汇率风险管理服务，持续优化跨境人民币结算环境。下一步，将持续加大金融支持稳定外贸发展力度，推动对外贸易持续向好。

靠前发力，培育外贸新动能。

向数字化要效率，促进跨境电商发展，推进海外智慧物流平台建设；向绿色化拓增量，加强第三方碳服务机构与外贸企业对接，推动绿色贸易创新发展……一揽子政策顺应外贸新形势新变化，为拓展外贸增量保驾护航。商务部表示，下一步，将加强供需对接，支持有条件的地方举办跨境电商交易会、供需对接会；帮助企业培训，提高合规能力；大力发展跨境电商赋能产业带，鼓励平台企业、链主企业深入地方特色产业带，与全国165个跨境电商综试区进行合作。

务实高效，强化为企服务保障。

吸引和便利商务人员跨境往来，《政策措施》提出稳妥推进与更多国家商签互免签证协定。外交部领事司负责人童学军介绍，今年第三季度，外国人入境818.6万人次，同比上升48.8%。其中，通过免签入境488.5万人次，同比上升78.6%。下一步，外交部将进一步优化免签入境政策，为中外人员尤其是商务人员往来创造更多便利。

针对企业反映的海运运输问题，《政策措施》支持外贸企业与航运企业加强战略合作，提升外贸海运保障能力。商务部将会同交通运输部门组织地方外贸企业和外贸运输公司开展对接，使海运运输的供需双方能够更好匹配需求；鼓励航运公司开发线上平台，满足中小企业订舱需求；会同相关部门，特别是海运主管部门，指导航运公司优化航线布局，保障拉美、中东、东南亚这些热门航线的运力供给。

政策储备还在积蓄。商务部表示正会同相关部门制定出台拓展绿色贸易的专门政策文件，预计明年适当的时候出台，将在提升外贸企业绿色低碳发展能力、拓展相关产品进出口、建立健全支撑保障体系方面谋划务实举措，为拓展绿色贸易创造良好的政策环境。

面对日趋复杂的国际环境，有国内超大规模市场和产业体系配套完整优势作支撑，有敢闯敢拼、勇于创新的万千经营主体坚毅前行，有各项稳外贸政策举措发力护航，一定能为我国外贸发展注入强劲动能，推动外贸行稳致远。

《 人民日报 》（ 2024年11月29日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经