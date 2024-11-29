2024中国品牌论坛在京举行
2024年11月29日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京11月28日电 （记者曹树林）2024中国品牌论坛28日在北京举行，全国人大常委会副委员长彭清华出席并致辞。
与会嘉宾认为，要加强品牌建设，助力新质生产力发展，助推新发展理念落地落实，助益中华优秀传统文化传播，更好满足人民高品质生活需求。品牌建设是一项系统工程，需要全社会共同努力，推动品牌建设深度融入制造强国、质量强国等国家战略，让“中国质量”享誉全球，让“中国品牌”造福世界。
中国品牌论坛由人民日报社主办。本届论坛的主题是“发展新质生产力 推动品牌强国建设”。论坛设主论坛和“金融高质量发展案例报告会”“党建引领老字号高质量发展论坛”“新质生产力赋能高质量发展论坛”等3个平行分论坛。中央和国家机关有关部委负责同志、地方政府主管部门代表、企业负责人和专家学者等参加论坛。
《 人民日报 》（ 2024年11月29日 04 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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