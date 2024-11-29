新华社贵阳11月28日电 （记者史竞男、齐健）由国家版权局主办，贵州省版权局、贵阳市人民政府协办的第八届中国网络版权保护与发展大会28日在贵阳举办。

本届大会以“加强版权法治保障 护航新质生产力发展”为主题，围绕“强化版权执法保护”“探索AIGC版权问题”“持续推动重点行业软件正版化工作”“网络环境下广播组织权利保护与创新发展”“微短剧行业版权保护与发展”“科技赋能数字音乐产业发展”“网站平台版权共治共建”“文博文创版权保护与创新发展”“版权纠纷多元化解新机制”举办系列分组讨论、专题研讨。

与会嘉宾表示，要深入学习实践习近平文化思想和习近平总书记关于知识产权工作的重要论述，贯彻落实党的二十届三中全会精神，着力提升信息化条件下版权治理能力，提高网络版权保护法治化水平，推动网络版权产业高质量发展，完善管理体制机制，扩大国际交流与合作，努力开创网络版权保护与发展工作新局面。

《 人民日报 》（ 2024年11月29日 06 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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