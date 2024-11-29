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降低全社会物流成本有了精准“施工图”

刘园园
2024年11月29日08:45 | 来源：科技日报
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原标题：降低全社会物流成本有了精准“施工图”

“综合来看，全社会物流成本仍有较大下降空间。”11月28日，国新办举行国务院政策例行吹风会，对中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《有效降低全社会物流成本行动方案》（以下简称《行动方案》）进行深入解读，国家发展改革委副秘书长张世昕在会上如是说。

张世昕介绍，近年来，我国社会物流成本水平总体保持下降态势，社会物流总费用与GDP的比率由2012年的18%，降至2023年的14.4%。也就是说，每创造100元GDP所支出的物流费用，从18元下降到14.4元。

有力增强制造业发展动能

《行动方案》提出，到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。

“实现社会物流总费用与GDP的比率从2023年的14.4%，降至2027年13.5%左右的目标，我们每创造100元GDP所支出的物流费用，将进一步从14.4元下降到13.5元。”张世昕表示，这是统筹考虑我国产业结构及运行特征、物流业发展实际情况，综合研判后提出来的。

张世昕谈道，《行动方案》是一个“施工图”“作战图”。实现这0.9个百分点的下降，将在多个层面产生重要影响。

在宏观层面，将降低国民经济运行成本。他分析，我国是世界第二大经济体和第一大货物贸易国。实现这一目标后，对比2023年的社会物流成本水平，相当于在国民经济保持较快增长的情况下，可节约社会物流总费用1万亿元以上。

在产业层面，将提升制造业竞争力。“我国是制造业大国，制造业物流总额占社会物流总额的比重接近90%，是有效降低全社会物流成本工作的重中之重。”张世昕说，实现这一目标，将减少不必要的物流环节和成本支出，有力增强制造业发展动能，促进转型升级。

促进产业链供应链融合发展

《行动方案》将促进产业链供应链融合发展，作为有效降低全社会物流成本的重要任务之一。

“针对我国制造业比重比较高的特点，必须深化产业链、供应链融合发展，通过物流和相关产业的协同创新降成本。”国家发展改革委经济贸易司负责人吴君杨解释说，对此，《行动方案》重点从三个方面进行了部署。

吴君杨介绍，首先是提升物流企业的综合服务能力。包括引导大型物流企业扩大运力规模，培育更多具有国际竞争力的骨干物流企业；促进中小物流企业向专精特新方向发展等。其次，在加快现代供应链体系建设方面，重点推动大型工商企业构建集采购、库存、生产、销售于一体的供应链体系；鼓励大型制造企业和物流企业建立长期战略合作关系等。最后，是推动重点领域产业链供应链的融合发展。聚焦大宗商品物流领域，要布局建设大宗商品储运基地和资源配置枢纽，发展大宗商品供应链组织平台等。

建设国家物流枢纽经济区

《行动方案》明确，健全国家物流枢纽与通道网络。深入实施国家物流枢纽布局和建设规划；依托现有国家物流枢纽建设若干国家物流枢纽经济区。

“国家物流枢纽是实现货物集散、存储、分拨、转运等多种功能的综合性物流设施，是全国物流网络的关键节点、物流活动的组织中心。”张世昕介绍，截至目前，国家发展改革委已发布六批国家物流枢纽建设名单，枢纽总数达151个，形成覆盖全国的枢纽网络。张世昕还提到，建设国家物流枢纽经济区是以具备条件的国家物流枢纽为依托，以培育壮大枢纽经济、引领区域高质量发展为目标，探索打造的一种新型经济集聚区和功能区。

“目前，我们正在研究制定实施方案，初步考虑将重点从三个方面推进国家物流枢纽经济区建设。”张世昕透露，打造物流和产业集聚发展的新载体，建设集物流服务、产业发展等功能于一体的复合型设施；依托国家物流枢纽促进物流产业、商业、金融等各类要素聚集，形成创新高效的供应链体系；培育区域经济发展新动能，支持相关城市发展特色更鲜明的枢纽经济功能区。

(责编：罗知之、陈键)
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