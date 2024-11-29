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新成像法能对大脑进行三维RNA分析

2024年11月29日08:46 | 来源：科技日报
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原标题：新成像法能对大脑进行三维RNA分析

科技日报北京11月28日电 （记者张梦然）瑞典卡罗琳斯卡医学院等机构研究人员开发出一种突破性的显微镜方法，能够以细胞级分辨率对完整的小鼠大脑进行详细的三维RNA分析。发表在最新一期《科学》杂志上的这种名为TRISCO的新方法，有可能改变人们对正常和疾病状态下大脑功能的理解。

尽管RNA分析取得了巨大进步，但将RNA数据与其所在空间背景联系起来一直是一个难题，尤其是在完整的三维组织体积中。但此次，利用TRISCO方法，研究人员可对整个小鼠大脑进行三维RNA成像，而无需像以前那样将大脑切成薄片。

这项研究最多同时分析了3种不同的RNA分子。研究人员下一步计划是使用多重RNA分析技术，将可研究的RNA分子数量进一步扩大到大约100个。这样就可以提供有关大脑功能和疾病状态的更多更详细信息。

TRISCO方法为深入了解大脑的复杂性开辟了新途径，进而可促进开发各种脑部疾病的新疗法。其不仅适用于研究完整的小鼠大脑，还可用于研究更大的大脑，例如豚鼠的大脑，以及对肾脏、心脏和肺等各种组织展开分析。

(责编：罗知之、陈键)
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