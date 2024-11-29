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原标题：并购重组升温 高质量产业并购案例频现

关于并购重组，北京、深圳同一天出手。北京证监局11月27日与北京市委金融办联合举办北京辖区并购重组座谈会。同日，深圳市委金融办发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025—2027）（公开征求意见稿）》（以下简称《行动方案》）。

此前，湖南、湖北、上海等地已对并购重组作出部署，支持上市公司将并购重组作为提质发展的重要抓手，积极建立并购资源库、拓宽并购项目资金来源、设立并购基金。

与此同时，投行也积极行动起来，为上市公司寻找优质并购资源，发挥中介机构撮合作用。中金公司投资银行部董事总经理、全球并购业务执行负责人周雷认为，随着相关支持政策逐步落地，预计会有更多优质上市公司借助并购达成产业链整合。

助力产业补链强链

今年以来，一系列支持并购重组的政策相继出台。自《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（以下简称“并购六条”）推出以来，产业并购成为共识，跨界并购趋势显现。

随着监管进一步加大对科技创新企业并购重组的支持力度，并购重组进一步“脱虚向实”，产业并购愈发成为行业共识。一方面，上市公司并购意愿强烈，积极寻找优质的并购标的；另一方面，集成电路、芯片、半导体等新兴产业领域并购交易活跃，助力产业上下游整合、补链强链。例如，希荻微拟收购诚芯微100%股份，拓宽技术与产品线布局；华海诚科拟收购华威电子30%股权，双方有望优势互补；兆易创新拟联合收购苏州赛芯70%股份，助力公司模拟业务发展。

9月底以来，跨界并购趋势初显。比如，11月12日，松发股份对外发布了关于重大资产重组进展的公告，公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买恒力重工100%股权。从所属领域来看，松发股份从事日用陶瓷类制品业务，恒力重工从事船舶及高端装备制造业务。松发股份在公告中称，借助本次交易，在船舶行业市场长期向好背景下，公司将扩大对高端化、智能化、绿色化船舶产品的有效转型投资，形成存量资产与新增投资的良性循环。

“监管支持运作规范的上市公司围绕产业转型升级、寻求第二增长曲线等需求开展符合商业逻辑的跨行业并购，因此上市公司可基于自身需要发起跨界并购，但在这之前必须想清楚跨界投资的原因和合理性，符合产业发展的逻辑。”有投行人士对记者表示。

目前，上市公司间吸收合并保持较高活跃度。例如，国泰君安证券拟换股吸收合并海通证券；海联讯拟以换股方式吸收合并杭汽轮B；南国置业控股股东电建地产拟吸收合并武汉新天地。

发行股份购买资产类并购频现。例如，11月25日，五新隧装发布公告，拟通过发行股份并支付现金的方式收购五新重工100%股权、兴中科技100%股权。这也是“并购六条”发布后，北交所启动“发行股份购买资产”的首单项目。

长城证券首席经济学家汪毅对《证券日报》记者表示，“并购六条”支持上市公司向新质生产力转型，鼓励跨行业并购和未盈利资产收购，高质量并购成为主流。

并购基金活跃

自“并购六条”出台以来，地方鼓励上市公司并购重组、组建并购基金的步伐加快。

从各地的鼓励重点来看，主要集中在典型并购案互学互鉴、搭建并购标的与上市公司对接平台、探索与产业龙头合作发起产业并购基金等方面，涉及并购重组的资产端、资金端、风险防范等内容，旨在推动上市公司并购重组高效落地、进一步完善并购重组生态，服务新质生产力。

例如，此次《行动方案》提出，到2027年底，力争将深圳打造成为新质生产力投融资活跃区、技术和产业并购交易集聚地、上市公司质量提升示范地、金融市场互联互通先行地、创新资本生态健康规范先导区。

中信证券认为，政策积极鼓励加上产业高质量发展所需，并购重组正迎来全新机遇。此轮并购重组并非只是短期的主题炒作，而是可持续的产业趋势。

此外，地方政府积极设立并购基金。例如，据北京亦庄创新9月28日发布的消息，北京经济技术开发区（北京亦庄）康桥医疗健康并购投资基金于近日正式设立，这是北京亦庄设立的首只并购基金。据悉，该基金由北京亦庄国际生物医药投资管理有限公司与康桥资本合作设立，总规模30亿元。

深圳市委金融办10月24日发布的《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案（2024—2026）（公开征求意见稿）》提出，“探索与我市产业龙头合作发起设立产业并购基金，鼓励国资国企按照市场化、法治化原则研究并探索设立产业并购基金”。

“拥抱并购基金，可以看作是当下市场主动求变的缩影。地方立足产业链，整合优势资源，通过设立并购基金以强化产业升级、吸引社会资本。”清科研究团队表示。

(责编：罗知之、陈键)

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