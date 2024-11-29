刘 琪

原标题：四部门联合发文：推进农业保险精准投保理赔

11月28日，国家金融监督管理总局（下称“国家金融监管总局”）发布消息，为认真贯彻落实《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》有关要求，服务国家乡村振兴战略，国家金融监管总局、财政部、农业农村部、国家林草局联合发布《关于推进农业保险精准投保理赔等有关事项的通知》（下称《通知》）。《通知》对于推进农业保险精准投保理赔，促进农业保险高质量发展具有重要意义。

据国家金融监管总局有关司局负责人介绍，《通知》以提升农户获得感为根本出发点和落脚点，针对各方反映较为集中的农业保险承保理赔有关问题，打通影响承保理赔的各个关键环节，明确细化了包括承保、理赔、赔款支付、应收保费管理等各个环节各方主体的职责，明确标准，强化合作，推动数据共享和信息核验，鼓励科技赋能，规范市场秩序，深入推进农业保险承保理赔工作，提高投保农户承保理赔满意度，促进农业保险市场规范健康发展。

具体来看，《通知》共计10部分，主要内容有：一是强化投保精准性管理。要求保险公司加强承保信息精准性管理，对集体类业务和规模经营主体类业务分别提出了验标要求。二是完善理赔机制和标准。要求各地农业农村、林草等部门应及时更新重要保险标的的损失鉴定技术规范，提高损失确定的公信力。三是提高理赔服务质效。支持各地建立农业保险预赔付机制，鼓励保险公司提高预赔付比例。四是严格应收保费管理。鼓励有条件的省份推动各省级财政部门与保险公司省级分公司结算模式。五是夯实条款费率管理。要求保险行业加快推进农业保险主要标的示范条款开发和风险区划测算发布工作。六是加强数据共享。明确各地财政、农业农村、林草、保险监管等部门应建立数据共享机制，共享土地承包和流转、种养殖、防疫检疫等数据信息。七是规范市场秩序。明确保险监管部门要对各层级保险公司进行综合考评，加大对保险公司违法违规行为监督检查力度，明确遴选应以基层服务能力、合规经营能力为前提。八是鼓励科技赋能。持续推进农业保险业务线上化、数字化和智能化，改善农户投保理赔体验。九是做好宣传培训。要求保险公司加强农业保险宣传工作、强化协办业务管理，定期对协办人员开展培训。十是推进协同配合。明确各地保险监管、财政、农业农村、林草部门要建立重大问题会商机制，形成工作合力。

前述有关负责人表示，在党中央、国务院的正确领导下，农业保险在农业生产中的“防火墙”和“安全网”功能日益显现。党的二十届三中全会在部署完善强农惠农富农支持制度时，要求“发展多层次农业保险”。我国农业保险保费收入主要来源于各级财政补贴，政策性较强，农业保险发展的好坏直接关系到财政补贴资金的功能作用发挥，社会各界均高度关注。农业保险亟需提质增效、转型升级。解决农业保险领域承保理赔精准性问题，是推动我国农业保险迈向高质量发展的重要一环。

“目前，我国农业保险体量大，增速快，服务农户众多，我国农业保险规模已跃居世界前列。但在实践中，与‘三农’领域日益增长的风险保障需求相比，仍有较大差距，承保理赔不精准的问题影响了投保农户获得感和农业保险功能作用发挥。”前述负责人表示，为将国家的强农惠农富农政策真正落到实处，切实保护农民利益，出台《通知》可以推动农业保险承保、理赔的精准性，促进农业保险的精细化、科学化发展，完善理赔机制和标准，提高理赔服务质效，最大限度提升投保农户获得感。

(责编：罗知之、陈键)

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