原标题：10月份债券市场共发行各类债券52361.7亿元

本报讯 （记者刘琪）11月28日，中国人民银行发布2024年10月份金融市场运行情况。从债券市场发行情况来看，10月份，债券市场共发行各类债券52361.7亿元。国债发行11027.0亿元，地方政府债券发行6831.3亿元，金融债券发行7852.1亿元，公司信用类债券发行9425.2亿元，信贷资产支持证券发行401.1亿元，同业存单发行16415.0亿元。

截至10月末，债券市场托管余额171.3万亿元。其中,银行间市场托管余额150.6万亿元，交易所市场托管余额20.7万亿元。分券种来看，国债托管余额33.1万亿元，地方政府债券托管余额45.0万亿元，金融债券托管余额40.5万亿元，公司信用类债券托管余额32.6万亿元，信贷资产支持证券托管余额1.2万亿元，同业存单托管余额17.7万亿元。商业银行柜台债券托管余额1114.1亿元。

从债券市场运行情况来看，10月份，银行间债券市场现券成交25.5万亿元，日均成交13408.9亿元，同比增加17.6%，环比增加1.2%。交易所债券市场现券成交3.5万亿元，日均成交1963.8亿元。商业银行柜台债券成交7.7万笔，成交金额408.7亿元。

从债券市场对外开放情况来看，截至10月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.29万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.5%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额4.25万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.10万亿元、占比49.4%，同业存单1.06万亿元、占比24.9%，政策性银行债券0.92万亿元、占比21.6%。

从货币市场运行情况来看，10月份，银行间同业拆借市场成交8.4万亿元，同比减少2.1%，环比增加10.2%；债券回购成交138.6万亿元，同比增加18.4%，环比增加8.8%。交易所标准券回购成交42.4万亿元，同比增加27.6%，环比增加4.18%。

10月份，同业拆借加权平均利率1.59%，环比下降19个基点；质押式回购加权平均利率1.65%，环比下降18个基点。

(责编：罗知之、陈键)

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