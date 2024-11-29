寇佳丽

原标题：低空新基建快速发展 多地加速布局

伴随低空经济的持续火爆，低空新型基础设施建设（以下简称“低空新基建”）也逐步走入公众视野，成为当前讨论的焦点。

11月27日，首届全球低空经济论坛年会正式召开。会上，多家企业强调低空经济的发展需依托无人机、eVTOL航空器及相关基础设施。

低空新基建内容丰富，主要包括物理基础设施与空中管理系统两部分，具体涉及低空网络设施、低空数据设施、低空监管设施、低空飞行器起降场地、能源基础设施、空中交通管制设施、安全保卫设施以及目视助航设施等，是低空经济产业高质量发展的核心板块之一。

当前，我国低空新基建整体处于快速发展的初级阶段，国内多地正加速布局该领域。在江苏，该省低空飞行服务中心已于11月26日成立；在广东，近日，冯如低空经济产业园在江门恩平市奠基动工，将建设科研楼、低空监管指挥中心、风洞实验室、检测中心、适航审定服务站等；在广西，该地近日新增三个通用机场，进一步夯实当地低空经济发展基础。

首都科技发展战略研究院特聘研究员董晓宇在接受《证券日报》记者采访时表示，完善的低空新基建是低空经济“腾飞”的基石和保障，是推动低空经济规模化、可持续、高质量发展的关键。多地主动作为，加速低空新基建走向更高水平，不仅能直接促进低空经济产业发展，还能带动电子信息产业、航空制造业等相关产业协同发展，拉动有效投资，激发经济活力。

多位受访专家表示，作为立体交通的重要组成部分，我国低空经济至少还需要2年至3年的时间去做好低空新基建的相关工作。这意味着，在低空新基建领域，各地进一步布局的空间仍然较大。

记者梳理发现，年初至今，国内至少有21个省（自治区、直辖市）发布了与低空经济相关的具体行动方案或措施（包括征求意见稿）。其中，不少地方在规划中提到了低空新基建。例如，5月17日，山西省人民政府办公厅印发的《山西省加快低空经济发展和通航示范省建设的若干措施》提出，“加快通航基础设施建设，提升运营服务保障能力”。

“低空新基建是一项系统性工程，建议各地在已有基础上，围绕低空新基建出台更详细具体的计划、安排。”中国物流学会特约研究员解筱文对《证券日报》记者表示，今后，各地应将低空新基建纳入城市规划，早调研、早部署、早落实，根据当地区域位置和资源禀赋，明确自身发展低空新基建的重点项目和补贴等优惠措施。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力对《证券日报》记者表示，当前，低空经济的各个细分领域均处于高速发展阶段，低空新基建也不例外。它的重要作用之一在于确保低空飞行安全可靠，从这个角度看，各地在部署工作时，可对低空飞行的安全监管、应急响应机制进行尝试和探索。此外，低空新基建与重大项目、有效投资关系密切，地方相关部门在推动低空新型基础设施建设加速进行的过程中，也要综合考虑如何更好调动民营企业、社会资本的积极性，从而为地方经济发展谋求更大效益。

(责编：罗知之、陈键)

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