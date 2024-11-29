张芗逸

原标题：巩固止跌回稳态势 楼市政策不断优化

为助力房地产市场巩固止跌回稳的态势，近期，各地密集推出楼市新政，通过调整住房公积金政策、优化房地产交易政策、支持住房“以旧换新”等举措提振市场信心，促进市场需求持续释放。

受访专家普遍认为，在一系列房地产政策“组合拳”的作用下，当前房地产市场筑底企稳趋势越来越明显。近期各地推出的楼市新政有望发挥一定增量效应，助力后续市场向好发展。

持续优化政策

11月28日，重庆市住房公积金管理中心发布《关于优化调整住房公积金使用政策的通知》，提出优化新购住房套数认定标准、放宽购房首付款提取条件等住房公积金优化政策。

近段时间以来，已有多个城市对住房公积金政策进行优化。仅在11月27日，就有兰州、湖北十堰、贵州铜仁等地调整住房公积金政策。11月26日，广州推出提升住房公积金贷款额度、调整住房公积金贷款最低首付款比例等利好政策。

除优化调整住房公积金有关政策，更好满足居民住房消费需求外，还有地区持续因城施策，落实“四个取消”，取消限购、限售、限价及普通住宅和非普通住宅标准，支持居民刚性和改善性住房需求。

云南西双版纳州日前发布的《关于促进西双版纳州房地产市场平稳健康发展若干措施》提出，“取消住房（含新建商品住宅和二手住房）购买、转让、信贷、定价等方面限制性措施”“取消普通住宅和非普通住宅标准限制，及时落实国家增值税、土地增值税等配套政策，按授权调整优化相关税收政策”。

贵州省人民政府办公厅11月27日发布的《贵州省全力推动经济持续回升向好若干政策措施》（以下简称《措施》）就推动房地产市场止跌回稳提出5方面11条举措，其中包括“落实好国家住房交易契税政策和取消普通住宅与非普通住宅标准后相关土地增值税、增值税政策”。

在大力促进房地产市场交易方面，《措施》还提出支持商品房“以旧换新”，对2025年底前居民家庭卖旧房买新房的，各地政府可根据自身财力情况，发放不高于5%的政府消费券，定向用于房屋装修和家用电器消费。

“这些政策出台以后会持续降低购房的门槛和成本，提振市场信心，让此前受到限制的需求得到释放。”广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉对《证券日报》记者表示，进入到11月下旬以后，前期刺激政策的边际效应开始减弱。各地近期推出的政策具有增量效果，有助于巩固市场止跌回稳态势。

58安居客研究院院长张波认为，取消普通住宅与非普通住宅标准及相关税收优化政策将发挥较大作用。交易税费的下降减少了置换成本，预计这一政策的效应将至少持续到今年年底。

延续回稳态势

在政策持续优化的作用下，一些城市的房地产市场在11月份延续了10月份以来的止跌回稳态势。

以广州为例，11月下旬以来，广州不断出台房地产相关政策，包括拟新增安居乐业入户、扩大“收储”范围、取消普通住宅和非普通住宅标准、调整优化住房公积金等四个方面。

广州市房地产中介协会11月28日发布的数据显示，11月份，广州全市二手住宅网签量11418宗，环比增长10.01%，网签宗数创下自2023年4月份以来的新高。

张波表示，安居客数据显示，10月份、11月份重点城市的新房和二手房市场热度、成交表现和价格走势回稳态势较为明显，为后续市场向好发展营造了较为良好的环境。

谈及未来政策的发力空间，李宇嘉表示，建议各地落实好城中村改造、房票安置、存量商品房“收储”等既有政策，稳定市场供求关系。

(责编：罗知之、陈键)

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