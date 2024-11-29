原标题：资本市场向“新”赋能 助力创新药“加速跑”

11月28日，国家医保局和人力资源社会保障部发布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》。今年，有91种药品新增进入国家医保药品目录，其中，38种是“全球新”的创新药，无论是比例还是绝对数量都创历年新高。当日晚间，多家上市药企纷纷公告称，公司药品纳入国家医保目录。

近年来，在政策支持下，我国创新药发展驶入“快车道”，资本市场也迎来一批优质创新药企业。据同花顺iFinD数据统计，截至11月28日，A股医药生物行业中共有166家创新药概念公司，总市值合计2.7万亿元。

近年来，资本市场大力支持科创企业发展，助力企业向“新”发展，上市药企研发项目加快推进，成果加速落地转化，更早将创新药物推向市场，为患者提供更多可选择的治疗方案。兴业证券医药行业首席分析师孙媛媛在接受《证券日报》记者采访时表示，资本市场具有资源配置功能，可以驱动更多资本布局中国优秀的创新药企业。从长期来看，具备真正创新能力的优秀企业将受到资本青睐。

上市药企成创新主力

资本市场助力研发成果加速落地

在日前举办的2024中国医药工业发展大会上，工业和信息化部部长金壮龙表示，我国医药工业创新能力显著增强，在研新药数量跃居全球第二位。同时，会上发布的《医药工业“十四五”期间产业升级突出进展和产业技术未来发展重点领域》显示，“十四五”以来，我国国产创新药“量”“质”齐升，共有113个国产创新药获批上市，是“十三五”期间获批新药数量的2.8倍，市场规模达1000亿元。

资本市场也是创新药快速发展的重要推动力之一。其中，科创板的设立，为创新药企业尤其是未盈利创新药企提供了发展壮大的平台，为创新药发展注入强劲动力。据同花顺iFinD数据统计，上述166家上市创新药企中，有41家为科创板公司，41家公司今年前三季度的研发强度平均为39.49%，远高于行业平均水平。

据统计，2021年至今年10月底，科创板创新药公司已向市场推出19款获批的具备“全球新”属性1类新药，约占同期国产1类新药获批总数的六分之一。新药上市申请受理方面，今年亦捷报频传。11月18日，三生国健的重组抗IL-17A人源化单克隆抗体注射液SSGJ-608（简称“608项目”）上市申请获得国家药品监督管理局受理，用于治疗成人中重度斑块状银屑病。

公开资料显示，三生国健于2020年登陆科创板，目前有3款上市产品——益赛普、赛普汀和健尼哌。其中，益赛普于2005年上市，填补了中国风湿病领域无生物制剂可用的空白；2019年，健尼哌上市，是目前国内唯一获批上市的人源化抗CD25单抗，用于治疗移植后的排异反应；2020年，赛普汀上市，打破了进口HER2抗体垄断。今年上半年，赛普汀销售收入1.6亿元，同比增长48.9%，成为公司在科创板上市后的又一大“王牌”产品。

“赛普汀上市当年就进了国家医保目录，目前是CSCO乳腺癌诊疗指南晚期HER2阳性乳腺癌治疗推荐，和曲妥珠单抗有同样的治疗地位。未来，公司创新药产品的路将越走越宽。”三生国健相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示。

据公司定期报告，上市以来，三生国健研发强度一直保持在30%以上。今年前三季度，公司研发支出3.54亿元，同比增长54.07%，研发强度为37.72%。

据悉，目前公司在研管线核心产品中进入临床Ⅲ期的有5项，其中608项目预计明后年上市。“预计后续每年都会有新产品上市，不断为公司贡献新的收入。从长远来看，益赛普等老产品占比会越来越低。”上述三生国健相关负责人表示。

政策暖风频吹

上市创新药企摩拳擦掌

今年以来，支持创新药发展的举措不断落地。7月份，国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》（以下简称《实施方案》）。会议指出，要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。此后，上海、天津等多省份出台政策举措，支持创新药发展。

孙媛媛表示，目前，我国创新药发展还面临着生物技术科技成果转化比例偏低、临床试验质量仍有提升空间、创新药融资困难等问题。但是，《实施方案》显示出国家对创新药发展的高度关注和全方位支持，对企业和资本市场信心有较大的提振作用。未来随着政策逐步落地，有助于解决创新药研发过程中各个环节的痛点，推动优质创新药的快速落地，有助于优秀企业可持续发展，从而推出更多优质创新药，形成良性循环，培育出中国的全球龙头医药企业。

与此同时，资本市场支持科技创新的政策体系不断完善。证监会先后发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等，从首发上市、再融资、并购重组、股权激励、债券融资等各个方面，支持科技型企业。

近日，在政策支持下，A股并购重组升温，上市创新药企亦摩拳擦掌。“并购重组的最终目标，是在与公司高度协同的领域扩大生产规模或业务版图。今年以来，并购重组政策环境不断优化，我们也在关注，未来会量体裁衣，寻找适合我们自己方向的标的。”三生国健相关负责人表示。

该负责人同时表示，资本市场不仅为中国创新生物医药企业提供了宝贵的融资平台，更激发了企业的创新活力与潜力。未来，公司将不断提升治理水平，加强创新研发，坚持高质量发展、高品质生产，大力发展新质生产力，积极履行社会责任，助力资本市场健康发展。

(责编：罗知之、陈键)

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