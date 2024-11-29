原标题：截至10月底公募基金总规模达31.51万亿元

本报讯 （记者昌校宇 方凌晨）11月28日晚间，中国证券投资基金业协会发布最新公募基金市场数据显示，截至2024年10月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计31.51万亿元。

具体来看，封闭式基金资产净值合计为3.80万亿元，开放式基金资产净值合计为27.71万亿元。进一步梳理，开放式基金中，包括股票基金、混合基金、债券基金、货币基金、QDII基金等五大类，截至10月底，上述5类基金规模分别为4.26万亿元、3.59万亿元、5.82万亿元、13.47万亿元和5632.15亿元，除了货币基金，其他4类基金规模均较上月底有所减少。

(责编：罗知之、陈键)

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