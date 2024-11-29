人民网北京11月29日电 （记者黄盛）近期，海上风电、新型电力系统、核技术应用、低碳无机非金属材料等多个行业中央企业现代产业链共链行动密集启动。同时，国务院国资委目前已经遴选出数十家产业链链长企业，通过共链行动积极探索产业链融通发展。

据介绍，近年来，国务院国资委持续推动中央企业加快供应链管理体系变革，进一步优化供应链组织方式和业务流程，完善供应链管理体制和工作机制，推动中央企业供应链管理精益化水平不断提升。

国务院国资委企业改革局局长林庆苗在今年7月国新办发布会上谈到国资央企供应链协同合作时表示，中央企业采购工作，通过降低采购门槛、减少交易成本等，有力扶持上下游企业发展。目前中央企业直接带动的供应链上下游200多万户企业中，96%是民营中小企业。接下来将指导国有企业建设协同共赢的供应链生态，鼓励国有企业扩大创新资源开放共享，充分发挥国有企业、民营企业等各类企业资源优势，持续深化合作，实现共同发展。

政策驱动下，中央企业如何加快供应链关键环节的专业化整合和供应链上下游企业的核心资源整合，健全企业内外部横向协同、供应链上下游纵向协同的高效运营模式？

记者了解到，中粮集团近年来与产业链上下游几十万家企业及上亿农民开展合作，带动全球产业链供应链共同稳链、固链、强链。在近期举办的第二届中国国际供应链促进博览会上，中粮集团在“绿色农业链”展区展现了其在全球农粮产业链供应链上下游重点环节的协同发展。中铝集团在有色金属矿产勘探开发、冶炼、加工及终端应用等方面，携手上下游企业在全产业链、价值链、创新链深度合作，并与全球产业链伙伴共同在先进有色金属、新材料现代产业链进行前瞻布局和科技创新。

与此同时，国务院国资委、工业和信息化部还联合发起中央企业产业链融通发展共链行动（以下简称“共链行动”），每年择选一批重点产业链组织开展专题活动，聚焦中央企业产业链间协作、中央企业与优质中小企业之间融通发展，建立常态化工作协同机制，在采购订单、协作配套、创新合作、资源共享、产融合作、产业赋能等方面形成一批具有带动引领性示范合作项目。

业内人士表示，中央企业深化产业链合作，通过深化产业链上下游企业合作，构建更加紧密的产业链生态，实现资源共享、协同创新，共同推动产业升级和高质量发展。同时，也要积极利用大数据、云计算、人工智能等先进技术，推动产业链的数字化转型，提升产业链的运行效率和智能化水平。

(责编：方经纶、吕骞)

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