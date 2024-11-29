人民网北京11月29日电 （记者杜燕飞）金融监管总局日前公布的三季度保险业资金运用情况表显示，保险业资金运用余额稳步增长。截至三季度末，保险资金运用余额32.15万亿元，同比增长14.06%。其中，人身险公司资金运用余额28.94万亿元，同比增长14.93%；财产险公司资金运用余额2.14万亿元，同比增长6.74%。

数据显示，在大类资产配置上，人身险公司和财产险公司的债券配置余额和占比均为最高。截至三季度末，人身险公司债券配置余额14.23万亿元，同比增长25.52%；财产险公司债券配置余额7961亿元，同比增长9.44%。

股票配置占比提升。截至三季度末，人身险公司股票配置余额2.18万亿元，占人身险公司资金运用余额的7.55%，同比增长17.24%；财产险公司股票配置余额1506亿元，占财产险公司资金运用余额的7.05%，同比增长14.89%。人身险公司、财产险公司股票配置余额环比分别增加2414亿元、136亿元，占比环比分别增加0.54个百分点、0.56个百分点。

在其他资产配置方面，截至三季度末，人身险公司证券投资基金、长期股权投资配置余额分别为1.57万亿元、2.29万亿元，分别占人身险公司资金运用余额的5.42%、7.92%，同比分别增长4.32%、0.42%；财产险公司证券投资基金、长期股权投资配置余额分别为2118亿元、1365亿元，分别占财产险公司资金运用余额的9.92%、6.39%，同比分别增长18.11%、7.26%。

保险业资金发挥长期投资优势，持续加大股票、基金等资产配置的背后，离不开相关政策的支持与推动。

“近年来，我们陆续发布系列监管政策，允许保险资金投资公募基础设施证券投资基金，取消财务性股权投资的行业范围，取消投资单只创业投资基金募资规模的限制，支持保险公司发挥价值投资者和机构投资者的作用，助力提升直接融资比重。”金融监管总局人身保险监管司司长罗艳君9月份在国新办新闻发布会上说，经国务院同意，推动保险机构通过设立私募证券投资基金开展长期股票投资试点，目前试点基金运行良好。后续，将扩大试点范围，支持其他符合条件的保险机构参与试点，持续加力资本市场投资。

为进一步发挥保险资金长期投资优势，国务院9月发布的《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》指出，培育真正的耐心资本，推动资金、资本、资产良性循环。人民银行10月创设了证券、基金、保险公司互换便利,支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，提升机构的资金获取能力和股票增持能力。

招联首席研究员董希淼表示，创设证券、基金、保险公司互换便利结构性货币政策工具，主要用于支持股票市场发展，体现出货币政策对资本市场稳定和发展的重视与支持，将进一步增加股票市场流动性，稳定投资者信心。

业内人士表示，在险资资产配置结构中，债券仍将保持较高的配置比例。与此同时，保险资金天然具有耐心资本属性，保险资金在未来将在夯实固收基本盘的基础上，进一步优化债券投资结构，同时继续增加对股票、基金等配置比例，推动资金、资本、资产良性循环，发挥资本市场“稳定器”“压舱石”作用，助力实体经济继续回升向好。

(责编：方经纶、吕骞)

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