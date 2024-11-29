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培育耐心资本 超32万亿元险资最新投资动向出炉

2024年11月29日08:56 | 来源：人民网
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人民网北京11月29日电 （记者杜燕飞）金融监管总局日前公布的三季度保险业资金运用情况表显示，保险业资金运用余额稳步增长截至三季度末，保险资金运用余额32.15万亿元，同比增长14.06%其中，人身险公司资金运用余额28.94万亿元，同比增长14.93%；财产险公司资金运用余额2.14万亿元，同比增长6.74%。

数据显示，在大类资产配置上，人身险公司和财产险公司的债券配置余额和占比均为最高。截至三季度末，人身险公司债券配置余额14.23万亿元，同比增长25.52%；财产险公司债券配置余额7961亿元，同比增长9.44%。

股票配置占比提升。截至三季度末，人身险公司股票配置余额2.18万亿元，占人身险公司资金运用余额的7.55%，同比增长17.24%；财产险公司股票配置余额1506亿元，占财产险公司资金运用余额的7.05%，同比增长14.89%。人身险公司、财产险公司股票配置余额环比分别增加2414亿元、136亿元，占比环比分别增加0.54个百分点、0.56个百分点。

在其他资产配置方面，截至三季度末，人身险公司证券投资基金、长期股权投资配置余额分别为1.57万亿元、2.29万亿元，分别占人身险公司资金运用余额的5.42%、7.92%，同比分别增长4.32%、0.42%财产险公司证券投资基金、长期股权投资配置余额分别为2118亿元、1365亿元，分别占财产险公司资金运用余额的9.92%、6.39%，同比分别增长18.11%、7.26%。

保险业资金发挥长期投资优势，持续加大股票、基金等资产配置的背后，离不开相关政策的支持与推动。

“近年来，我们陆续发布系列监管政策，允许保险资金投资公募基础设施证券投资基金，取消财务性股权投资的行业范围，取消投资单只创业投资基金募资规模的限制，支持保险公司发挥价值投资者和机构投资者的作用，助力提升直接融资比重。”金融监管总局人身保险监管司司长罗艳君9月份在国新办新闻发布会上说，经国务院同意，推动保险机构通过设立私募证券投资基金开展长期股票投资试点，目前试点基金运行良好。后续，将扩大试点范围，支持其他符合条件的保险机构参与试点，持续加力资本市场投资。

为进一步发挥保险资金长期投资优势，国务院9月发布的《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见指出，培育真正的耐心资本，推动资金、资本、资产良性循环。人民银行10月创设了证券、基金、保险公司互换便利,支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，提升机构的资金获取能力和股票增持能力。

招联首席研究员董希淼表示，创设证券、基金、保险公司互换便利结构性货币政策工具，主要用于支持股票市场发展，体现出货币政策对资本市场稳定和发展的重视与支持，将进一步增加股票市场流动性，稳定投资者信心。

业内人士表示，在险资资产配置结构中，债券仍将保持较高的配置比例。与此同时，保险资金天然具有耐心资本属性保险资金在未来将在夯实固收基本盘的基础上，进一步优化债券投资结构，同时继续增加对股票、基金等配置比例，推动资金、资本、资产良性循环，发挥资本市场“稳定器”“压舱石”作用，助力实体经济继续回升向好。

(责编：方经纶、吕骞)
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