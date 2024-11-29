原标题：远景与耐克中国深化战略合作

11月28日，在第二届中国国际供应链促进博览会上，绿色科技企业远景与耐克中国签署深化战略合作协议。双方将聚焦绿色低碳可持续领域，共同打造可持续高质量发展标杆。中国国际贸易促进委员会会长任鸿斌见证签约。

根据协议，远景将为耐克中国物流中心进一步提供智慧储能、充电、智能微电网及虚拟电厂等场景落地，并助其发挥“灯塔效应”，将该模式复制到耐克中国其他仓储物流园。远景将为耐克中国提供端到端的智能物联技术解决方案和绿色权益服务，助力耐克自营门店节能降碳，打造“绿色门店”，实现能源效率、设备效率、运营效率及客户体验的持续提升。

双方还将携手，与耐克在华上下游供应链企业共同挖掘并落地实施潜在的绿色降碳举措及可再生能源综合利用、储能充电等机会，助力耐克降低全价值链碳排放。

远景科技集团首席可持续发展官、远景零碳综合能源产品线总裁孙捷表示：“远景作为耐克的零碳技术伙伴，很高兴能和耐克携手展开更加深入的合作，为耐克和其上下游供应链企业提供全面的绿色综合能源和数字化解决方案，助力耐克到2050年全面实现‘净零’碳排放。”

耐克大中华区供应链副总裁常远表示：“很高兴可以和远景科技集团在绿色低碳等一系列项目进行进一步的深度合作与探索。作为全球最具影响力的大众消费品牌之一，耐克始终以创新和可持续发展为使命，远景在绿色科技领域的卓越成就和前瞻视野，与耐克一直以来的可持续理念高度契合，我们都在推动绿色、可持续未来的道路上坚定前行。”

据悉，从2020年起，远景与耐克已在分布式风力发电、综合能源数字化管理、绿电资产权益交易等多个领域落地最佳实践。2024年5月，远景与耐克联手打造的首个风光一体智慧零碳物流园——耐克中国物流中心，入选国家能源局“能源绿色低碳转型典型案例”。

远景已连续两年实现运营碳中和，正大踏步向2040年长期净零排放目标迈进。与此同时，远景正不断扩大其“零碳朋友圈”，通过提供零碳综合能源解决方案，帮助为千行百业的领先企业提升绿电使用比例，降低用电成本，管理产品碳足迹，服务 ESG 目标。

(责编：董童、李源)

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