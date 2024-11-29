人民网厦门11月29日电 （余乃鎏 陈博）实地见证厦门新跨越、切身感受厦门新活力、广泛传播厦门声音……11月26日—27日，“网聚新声 追光前行”2024年网络全媒体厦门行成功举行。

本次活动由厦门市委网信办主办，思明区委宣传部、区委网信办协办。来自中央和有关省市网络媒体30余家单位、自媒体平台负责人和网络大V组成采风团共计60余人参与本次活动。两天时间，采风团一行先后实地走访思明区5个点位和同安区1个点位，全面感受厦门的科技创新、城市更新、发展新质生产力、法治建设先行和乡村振兴的新风貌新成效。

网络全媒体厦门行活动启动。人民网记者 陈博摄

思明区是厦门市中心城区，是厦门高素质高颜值生态之城、国际化现代化开放之都的典范城区。近年来，该区通过持续推动科技创新和产业创新深度融合、创新深化“数实融合”改革、落实先进制造业倍增计划、培育壮大人工智能等战略性新兴产业，因地制宜发展新质生产力，进一步提高了产业能级；通过持续实施城市更新行动，巩固城中村现代化治理成果，着力打造宜居城区，进一步增进了民生福祉……在第一天的行程中，采风团一行深刻感受了该区的发展势头，实地感受了厦门市全面推进经济社会高质量发展的“加速度”和“高成效”。

作为思明区主导产业之一的软件与信息服务业已发展成千亿产业链群，而该产业的兴起与发展可溯源到20年前……位于鹭岛南端、毗邻厦门大学的厦门软件园一期，是始建于1998年的软件产业专业园区，是厦门软件产业的发源地和孵化地，其南区现已发展成为国家级软件孵化器、科技与金融融合示范基地，于2021年投用的北区则是火炬智慧园区试点园区、软件产业总部及高科技服务业集聚区，目前已集聚了大数据、人工智能、物联网、科技金融、数字文创等领域的一批代表性企业。这里是此次网络媒体厦门行的第一站——当天，采风团先后参访了两个赋能产业发展的创新载体平台，切身感受思明深入实施创新驱动发展战略，围绕人工智能、大数据等新一代信息技术产业，推动科技创新和产业创新深度融合、因地制宜发展新质生产力，推动建设“产业集约、技术密集、要素聚合”的都市科创区，进而推动高质量发展的努力和成效。

参访华为（厦门）开发者创新应用中心。人民网记者 陈博摄

在园区的华为（厦门）开发者创新应用中心，采风团关注了该中心的建设和华为开发者、开发者生态及云展厅智能汽车场景、地铁智慧交通场景、智慧教育场景、智能家居场景等情况，了解到该中心主要提供企业适配迁移、场景应用开发、人才培养、生态运营等“四位一体”服务，以助力厦门加快发展数字经济、培育自主可控软硬件生态。期间，中心三家合作企业负责人还讲述了受益于与鸿蒙系统合作的发展故事，分别实现更好地服务车场和车主、提升患者就医体验、提高医护工作效率、增强医院管理效能，以及实现航运通导产品的应用更简捷更高效。

了解百度飞桨赋能厦门企业发展，提升政务服务效能等。人民网记者 陈博摄

值得一提的是，今年以来，思明区加快形成以人工智能为引擎的新质生产力，其中，吸引百度在思明设立福建省首个人工智能产业赋能中心——在百度飞桨（厦门）人工智能产业赋能中心，采风团了解到，未来该中心将依托飞桨深度学习平台及文心大模型等核心技术资源，提供人工智能产业创新发展与转型所需的算力、数据、生态等资源，建设本地AI公共技术服务平台，全面支持厦门产学研用各界低门槛、高效率地应用AI技术和资源，助力厦门软件信息、新能源、智能制造等产业发展，实现智能化转型升级。

参访塔头会客厅。人民网记者 陈博摄

走在“芒果大道”上，聆听这条人行道的来历和拓宽故事；游览文化墙，听讲塔头社的雁塔文化、科甲文化、海丝文化、海防文化，感受黄厝社区底蕴深厚的传统文化、民俗文化；参观拆违改造提升后美丽蝶变的“黄厝大队部广场”，观摩建设中的社区停车场，了解城中村现代化治理给村社带来的新气象，极大改善了人居环境……在第二站的思明区黄厝塔头社，采风团通过参观该区扎实推进城中村现代化治理的样板示范村，感知思明区乃至厦门市近年来通过提升城区环境、维护市容市貌、推进城市更新等举措，着力提高城区居住品质，不断满足人民群众日益增长的对美好生活的需要。

在九牧创新中心感受传统工业品的智能化。人民网记者 陈博摄

由于独特的城区魅力、政策优势和发展空间，思明区已吸引一大批知名企业将总部、研发中心落户于此，“总部经济”也成为思明一张亮丽名片。此次网络全媒体厦门行，采风团还造访了思明区的两家国内知名企业，听“城市合伙人”讲述携手思明、厦门谋发展的感悟。其中，在九牧创新中心，了解了这家卫浴行业龙头企业的发展历程、发展愿景以及科技创新让传统工业制造业转型升级的生动实践；在瑞幸咖啡总部大楼，了解这家国内门店数量最多的连锁咖啡品牌企业的行业地位、企业文化、数字化建设及产品与供应链优势等。

在海丝中央法务区思明示范区，了解厦门建设法治营商环境保障高质量发展。人民网记者 陈博摄

营商环境事关城市竞争力，而法治是最好的营商环境。特别是党的十八大以来，厦门市在推进一流市场化、国际化、法治化营商环境等方面建设已取得显著成效。而思明区坚持“政策有力度、兑现有速度、服务有温度”，持续加大优化营商环境力度，推动营商环境持续提升，特别是突出“思明特色”，高效推进海丝中央法务区思明示范区建设，引入法务、泛法务机构67家，构建一流法治营商环境，并着眼于提升法治护企助企质效，做强海丝中央法务区思明示范区，在推动以商促法、以法促商、商法融合的同时，强化涉知识产权纠纷源头预防，加强民营企业司法保护，营造了公平公正的市场交易环境——在海丝中央法务区思明示范区参访时，采风团了解到，海丝中央法务区厦门片区致力打造一流现代化国际化的法治创新平台和法律服务高地，经过3年的建设，已取得“法商融合服务进一步优化、纠纷解决体系加快完善、人才集聚态势逐步形成、产业生态圈不断丰富”等成效，今后将持续增强聚合力、创新力、引领力，努力提升项目资源、涉外法务、产业发展、法治创新、品牌辐射等方面的“五大能级”，推动厦门片区建设再上新台阶、取得新成效。

参访同安百利种苗大棚。人民网记者 陈博摄

历史与现代交融，自然与人文辉映，田园与都市共生……今年以来，同安文旅话题度空前高涨，催生了厦门文旅的“同安现象”。27日，采风团一行来到同安区五显镇，参观同安竹坝华侨农场，了解农场的来龙去脉、发展现状及其壮大农场文旅产业、促进居民转产增收的新举措和成效；参访福建省内唯一以种子种苗为核心的台湾农民创业园——同安闽台农业融合发展（种子种苗）产业园，感受这个集育种、研发、展销研学等多功能新型农业产业融合为一体的新型农业综合体蓬勃的发展机遇；参访南中国影响力较大的蔬菜种业企业——百利控股公司，了解其推动农业技术创新，引领蔬菜工厂化育苗产业发展的瞩目成就；参观同安竹坝国际艺术生活社区，领略这个将文化艺术、美食生活与在地南洋文化相结合的“小联合国”艺术文旅新体验社区，以古民居作为驻地艺术家空间，举办主题各异的艺术展，共建“艺术村落”的独特做法；参观竹坝归侨史记馆，了解竹坝的历史和文化以及新时代归侨侨眷爱国爱乡、同心筑梦的生动画卷……深切感受同安区各镇街深挖当地乡土文化资源，形成了“一镇街一文旅品牌”的新格局。

在同安竹坝归侨史迹馆观赏花纹各异的琉璃花砖。人民网记者 陈博摄

此外，还精心举办了主题沙龙活动，围绕“新力”之厦、“新声”之厦、“新质”之厦等环节，分别邀请了采风团代表及网络媒体、厦门相关部门和企业负责人进行发言、分享，以进一步提升厦门城市网络形象。

(责编：方经纶、吕骞)

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