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共话教育科技人才一体推进 专家创新大讲堂走进交通运输行业

2024年11月29日09:06 | 来源：人民网
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人民网北京11月29日电 （记者乔雪峰） “人民工匠”许振超讲述从扛麻袋到“一钩准”的奋斗故事中国工程院院士严新平展望交通运输未来职业“国家卓越工程师”苏权科描绘海上综合交通的浪漫与神奇，中国交通建设集团有限公司党委常委裴岷山分享科技育才成果。

近日，由人力资源社会保障部、交通运输部共同主办交通运输部职业资格中心承办的专家创新大讲堂在北京交通大学举行，来自交通运输领域高层次专家、学者、企业技术负责人等各类人才，围绕“一体推进教育科技人才事业发展，助力加快建设交通强国”主题分享交流最新成果，积极建言献策助推产学研融合和人才队伍建设。

教育科技人才一体化发展是新时代加快建设交通强国的重要抓手，一体推进教育科技人才事业发展，教育是基础，科技是关键，人才是根本。

会议提出，要树立做好已知、面向未知的创新理念，发挥有效市场、有为政府的创新作用，构建科技支撑、资源共享的创新平台，吸引五湖四海、卓越不凡的创新人才，弘扬宽松、包容、自由探索的创新文化，为奋力加快建设交通强国，努力当好中国式现代化的开路先锋作出新的更大贡献。

据介绍，大讲堂设有主讲堂和“交通运输人才发展”“以科技创新赋能交通运输新质生产力”“大国工匠面对面”三个分讲堂。

专家创新大讲堂人力资源社会保障部引导高层次人才跟进科技前沿和新兴学科发展支撑国家重大战略和重点领域创新发展的重要平台此次次走进交通运输行业，对于加快建设交通强国，推动交通运输高质量发展影响深远。

(责编：方经纶、吕骞)
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