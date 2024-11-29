人民网北京11月29日电 （记者乔雪峰）记者从民航局获悉，自2024年12月1日起，我国民航旅客运输服务领域将会推广使用全面数字化的电子发票——航空运输电子客票行程单，这一革新举措意味着旅客将告别纸质客票行程单，迎来更加便捷高效的出行与报销体验。

“电子行程单的全面推行将带来多重利好，民航旅客出行及财务报销将更加高效、便捷。”民航局相关负责人表示，对于旅客而言，通过电子行程单自动化、常态化开具及交付服务，能够更加方便地获取发票，免去柜台打印和邮寄环节，简化了业务流程，同时，在报销时无需提供纸质凭证，避免了发票遗失风险。未来随着电子行程单的全面推广使用，纸质行程单的印制、发放、存储、回收等成本也将大幅降低，实现了资源的节约与高效利用。

据了解，电子行程单属于全面数字化的电子发票，包括发票号码、开票状态、行程信息等。旅客在所购机票所有行程结束后，可通过航空运输企业或代理企业的官网、服务电话等渠道取得电子行程单。航空运输企业或代理企业根据旅客提供的购买方名称等如实开具电子行程单，并通过官网等方式将电子行程单交付给旅客。

航旅纵横行业发展部总经理赵楠接受记者采访时表示，电子行程单的推广将简化出行报销流程，免去柜台打印和邮寄环节，同时也避免了发票遗失风险，为旅客带来更加便捷、环保的出行体验，提升旅客出行幸福感。

记者从民航局获悉，旅客在所购机票所有行程结束后180天内，可通过航空运输企业或代理企业的官网、移动客户端、服务电话等渠道取得电子行程单。单位既可以通过电子发票服务平台税务数字账户进行电子行程单的查询、查验、下载、打印和用途确认等，也可以通过全国增值税发票查验平台查验。

赵楠进一步表示，对于民航业来说，电子行程单的全面推广将降低纸质行程单发放以及管理成本，提升相关企业工作效率，推动民航业服务升级，在民航票证数字化领域补全了重要一环。此外，电子行程单的全面推广将大大减少纸张耗能，有力推动了中国民航“无纸化”进程，加速民航业数字化、绿色化转型，实现资源的节约与高效利用。

据中国航信数据显示，截至2024年10月底，通过中国航信电子行程单开具系统开具的电子行程单总量已超550万张，预计12月底将达到千万级规模。

据了解，为方便旅客和单位使用，电子行程单设置过渡期，从2024年12月1日至2025年9月30日，为纸电并行期。乘机日期在2025年9月30日前的，旅客和单位仍可使用原纸质行程单报销入账并按规定计算抵扣增值税进项税额。

(责编：方经纶、吕骞)

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