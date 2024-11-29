人民网记者 许维娜

近年来，随着“带动三亿人参与冰雪运动”成果的巩固与持续扩大，冰雪经济呈现出蓬勃发展之势，冰雪旅游消费热潮在全国范围内涌动，成为拉动冬季消费、促进经济增长的重要力量。

在此背景下，全国多地旅游市场也积极响应，通过各种方式挖掘自身潜力，助力冬季旅游经济升温。

“自打进入冬季以来呀，我们着实花了不少心思，打造出了集住宿、餐饮、休闲度假于一体的综合旅游消费场景，就是想让游客们能拥有全新的冬季消费体验。”贵州省仁怀市长岗镇某家民宿负责人向记者介绍道，这一创新举措不仅丰富了当地的旅游业态，还有效提升了游客的满意度和重游率。目前，民宿游客入住率达到70%，每月综合收入大约在50万元。

从宏观层面来看，冰雪旅游市场的热度正通过诸多数据得以彰显。

来自旅游平台数据显示，截至目前，今冬（11月至1月）北方滑雪酒店的订单量较去年同期同比增长22%。其中，河北、新疆两地滑雪酒店的预订量同比去年增幅均超过70%，而在上个冰雪季备受瞩目的黑龙江省，今年依旧保持强劲增长势头，预订量同比增长34%，再创历史新高。同样，在11月1日至11月15日这一时间段内，吉林省滑雪场附近酒店的订单量较去年同期增长26%，相较于2019年同期更是增长了38%。

冰雪旅游的热潮并非局限于北方地区，南方诸多城市亦积极投身其中，使得冰雪游成为冬季消费领域的新兴增长点。

记者从相关旅游平台了解到，预订至年底前的冰雪旅游热门目的地城市Top10中，有半数为南方城市，诸如四川成都、四川阿坝、云南丽江、浙江杭州以及广东广州等地。

不仅如此，冬日消费市场的繁荣还体现在出行热度方面。出行平台数据显示，前往新疆阿勒泰地区和内蒙古呼伦贝尔地区的机票预订热度，同比分别增长42%和36%。此外，相关平台数据显示，截至11月19日，已有近5万的国内旅客提前预订了12月份前往新疆的机票。目前来看，12月初入疆旅客主要来自上海、西安、成都、广州、郑州等城市。

尤为引人注目的是，我国优质的冰雪“冷资源”成功带动了入境旅游热，为我国旅游业的国际化发展注入了强劲动力。据某旅游集团门票活动业务部新疆相关负责人介绍，新疆入境游正呈现出快速发展的良好态势，以新加坡为例，其冬季旅游产品预订人次增长率高达111%，且仍保持上升趋势。

伴随冰雪旅游季的盛大开启，全国各地纷纷立足本地旅游资源优势，相继推出一系列特色举措，旨在通过提供多样化的旅游产品以及高质量的服务，吸引国内外游客，进一步释放冬日消费新动能。

例如，内蒙古呼和浩特精心策划“4+3+N”冬季旅游模式，统筹举办多达220余项文旅活动，并着力打造3条冬季旅游特色线路，同时面向景区、酒店、餐饮、购物等多元消费场景，积极开展线上线下相结合的惠民活动；青海省围绕“冰雪+旅游”“冰雪+文化”“冰雪 +体育”“冰雪+赛事”等多元融合模式，系统推出“一主四辅”冬春季文化旅游和体育活动，深度拓宽“冰雪+”新业态与新玩法；吉林省聚焦滑雪基础设施升级改造，全力争取实现冰雪体验项目县域全覆盖，并且计划发放总金额达3000万元的冰雪消费券，覆盖滑雪场、温泉、景区等多个品类，切实增强游客的消费体验。

而在黑龙江省，其文旅产品供给亦在持续优化升级。

黑龙江省启动新一轮冰雪旅游“百日行动”，重磅推出涵盖“逐梦亚东”“两极之巅”等八大类主题旅游线路，进一步优化升级“哈尔滨—亚布力—雪乡—牡丹江”这一冰雪旅游大环线。素有“冰城”美誉的哈尔滨更是开启全方位“宠客”模式，冰雪大世界整体面积将拓展至100万平方米，冰雪大滑梯数量将从16条增加至 24条，同时新增10条雪圈滑道，全方位提升游客的游玩体验。

黑龙江省文化和旅游厅党组成员、副厅长于峰此前介绍，为了让海外游客冬季出行更便捷，黑龙江还将采取系列措施，比如设立国际旅游集散中心、提升入境游客支付便利化水平、完善多语种标识服务等等。

“冰雪旅游对于满足群众多样化需求、有效促进冬季消费、有力拉动经济增长均发挥着至关重要的作用。”受访专家表示，随着冰雪旅游市场规模的不断扩大，当下冰雪游消费正朝着多元化、专业化、细分化的方向纵深发展。

基于此，上述专家建议，应将冰雪旅游、体育赛事、冬季消费有机融合，积极推动旅游与体育、供给与消费、节庆与赛事、科技与装备等多领域深度融合，以此全面拓展冰雪产业全链条，持续做大做强冰雪经济，助力我国旅游业高质量、可持续发展。（实习生孙晨子对本文亦有贡献）

(责编：方经纶、吕骞)

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