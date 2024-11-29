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高质量发展调研行｜农业服务向新：种田用上“网约车”

2024年11月29日09:13 | 来源：人民日报客户端
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原标题：高质量发展调研行｜农业服务向新：种田用上“网约车”

用手机打车出行，已经深入我们的日常生活；用手机打一台插秧机、收割机、无人机、拖拉机，有可能吗？11月27日，记者跟随高质量发展调研行来到湖南省益阳市桃江县，了解到这里有个共享农机服务平台，农户需要使用农机时，在手机上下单就可以了。像打网约车一样打收割机，正在成为现实。

高速插秧机、植保无人机、耕田机……走进湖南大队长农业有限公司的农机展示大厅，只见各种各样的农业机械整齐排列。2023年，大队长公司出资建立桃江县共享农机服务平台，共吸纳闲散收割机65台、旋耕机98台、插秧机76台等。

“我们对各个乡镇的闲散农机进行资源整合，建立闲置农机线上信息库，将各类农机加装北斗模块，把农机和机手的信息数据全部录入线上信息库，再依托乡镇基层社和村级服务网点，实现资源共享、科学调配，提高农机利用率。”大队长农业有限公司总经理高贵告诉记者。

过去，农机资源调配中经常出现“空地无机，空机无地”的问题。有了数字化的农业服务平台后，有需求的农户直接在平台下单，平台将智能分发任务到服务站点。农户既可以在空闲时通过平台接受任务，也可以在忙碌时通过平台下单任务。这样一来，打农机就像打网约车一样简单，农户收入和农机效率都能得到提升。

工作人员向我们展示了桃江县数字农业服务平台，屏幕上显示着各地农机的监控情况，只需轻轻一点，每台农机的使用情况、作业面积、工作时间等数据便一览无余。

高贵表示，目前，农机共享平台已集纳312台机器，服务了67445户小农户。

“未来，我们将继续建设完善智慧农业大数据平台，建成土地流转、智慧农机、农田监管、农业专家团队四大数字化应用，让农户只需要通过手机下单，就能完成种植的全过程托管。”高贵说。（人民日报客户端湖南频道 叶子 孙超）

(责编：罗知之、陈键)
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