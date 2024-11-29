初冬时节，湖南省衡南县云集街道普贤村的山坡上，5000余亩的油茶基地里，洁白的油茶花在枝头盈盈绽放，散发出淡淡的清香，林下套种的中药材桔梗也开着紫色小花，一派兴旺景象。

湖南省衡南县云集街道普贤村的山坡上，洁白的油茶花在枝头盈盈绽放

11月27日，记者跟随高质量发展调研行采访组来到普贤村，见到了村里的油茶种植大户盛建明。前几天，盛建明刚刚和村民们一起收完油茶果，顾不得休息，又赶着来到林间，对油茶树进行维护。“油茶树是我们的致富树，我这是把树当菜种，就指着这些树能带来好收益。”

从2018年起，盛建明承包了本组的128亩山地种植油茶，并且在林业局技术人员的指导下，在油茶基地安装了水肥一体化灌溉设施，这样一来，油茶基地就能实现旱涝保收。

“今年，我的油茶基地是初投产，采收茶果大约3万余斤，收入6万元左右，进入丰产期后收成会有更大提升。”盛建明说。

“我们普贤村土壤气候适合油茶生长，但是过去种植零散，不成规模。”普贤村支部书记唐华秋说，“几年前，瞅准油茶市场前景，村里通过‘龙头企业+村集体经济+农户’的发展模式，从最初百亩试种到如今漫山翠绿，油茶林渐成规模。”

普贤村是一个缩影，作为湖南省油茶产业发展重点大县，衡南县油茶种植面积达51.88万亩，拥有良种育苗基地3家，年出圃优质苗木600万株以上。今年截至目前，全县油茶鲜果产量22万吨，茶油产量1.4万吨，带动农民就业人数10万余人。

那么，衡南是如何促进油茶产业发展，实现扩面提质增效呢？

山茶油价格高、效益好，但村民靠种植油茶致富在过去并不容易。油茶一般要种植8年才进入盛果期，前期需要投入资金、时间、人工等成本，也带来一定风险。此外，以前种植的油茶品种不佳，产油量不高，老百姓觉得不划算。

种子是农业的“芯片”。振兴油茶产业，首先要抓良种。

2018年，衡南投资2000万元建设大三湘现代化优质油茶苗木生产基地，从国家林草局主推油茶品种中，筛选“三华”“湘林210”等6个最适宜本地栽培的优良无性系油茶品种，并严格分品系进行嫁接、培育、供苗。

油茶良种良法示范园里的灌溉喷头正旋转着喷洒水肥

从技术上抓良法。

在油茶良种良法示范园里，记者看到，一根根2米多高的灌溉喷头正旋转着喷洒水肥，在田梗上，还铺设了滴灌设备，这些管道连接着多个喷头，将水和肥料精准地输送到每一棵油茶树。

“喷灌和滴灌是根据油茶林不同需求采用的两套系统，水肥一体化将灌溉、施肥、喷药融为一体，通过管道和喷头均匀、定时、定量喷洒在油茶林中，适时、适量满足油茶树对水分、养分和病虫害防治的需求，提高油茶果产量及含油率。我们的智能滴灌系统可以根据油茶生长的不同阶段，精确控制灌溉水量和施肥量。”湖南大三湘茶油股份有限公司执行总裁何见颖介绍。

衡南县林业局油茶产业发展技术人员刘灿介绍，衡南正在推广油茶庄园模式，基地建设按照油茶庄园模式中的“六化”建设，即种苗良种化、生产标准化、作业机械化、灌溉自动化、管理信息化、经营多元化。目前，全县已经创建高标准示范油茶庄园28个，油茶示范造林面积达8300亩。

油茶产业还得高品质转化，重点发展精深加工。

“小小油茶果，全身都是宝。茶籽可以压榨成食用油，还可以做成手工皂、面膜、精油、洗发水等衍生产品；果壳还可以加工成有机肥。”刘灿说，近几年，衡南县大力支持油茶果仓储设施和初加工能力建设，推动大三湘等公司与科研院校深度合作，建立产学研联合发展模式，不断延伸精深加工链条，开发差异化、特色化的油茶系列附产品。（人民日报客户端湖南频道 叶晓楠 申智林）

(责编：罗知之、陈键)

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