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贝壳家装“设牛”获评“2024年人工智能创新应用典型案例”

2024年11月29日09:30 | 来源：中国网财经
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原标题：贝壳家装设计产品“设牛”获评“2024年人工智能创新应用典型案例”

　　近日，2024年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇开幕，本次大会以“拥抱以人为本、智能向善的数字未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题，全面聚焦人工智能产业发展。

　　值得关注的是，会议期间发布了由中国网络空间安全协会人工智能安全治理专委会征集评选的“人工智能创新应用典型案例(2024)”。经过初筛、专家评审、专业审核等程序，贝壳申报的“‘设牛’——基于AIGC的家装设计平台”案例成功入选，标志着“设牛”作为人工智能技术的重要研发成果，其创新性、转化潜能和推广价值得到官方认可。

　　目前，包括“‘设牛’——基于AIGC的家装设计平台”在内的十个案例已在乌镇峰会“互联网之光”博览会对外进行展出。

　　长期以来，贝壳始终将科技视为驱动居住服务产业发展的重要力量，不断拓展大数据、VR、AI等技术应用场景。近年来，随着大模型等技术的快速发展，贝壳看到了快速生成可视化装修效果图、提升家装服务体验的新可能，于2023年底推出了首款AIGC家装设计产品“设牛”。

　　“设牛”依托贝壳自研的“梦想家”大模型，基于在业务场景中积累的海量户型图、效果图，面向消费者和服务者，提供实拍生图、户型图生图、草图生图等功能。技术上，“设牛”提出空间可控的扩散生成模型，平衡创意和控制力，在保持空间结构一致的前提下，生成创意的装修效果图。为保证生成效果的质量，“设牛”建立了全面的数据标签体系，从20多个角度筛选千万级数据，提升生成效果的质量。此外，“设牛”能够实现户型图生成全屋效果图，打通了从2D到3D再到效果图的生成流程。

　　借助“设牛”，设计师能够快速生成装修效果图并切换多种风格，把用户对于居住环境的构想可视化，于此同时，消费者也能够自助使用“设牛”，根据房间图片或户型图一键生成装修效果图，高效挑选心仪的装修风格，减少实际的装修试错成本。可以说，“设牛”极大提升了消费者体验和服务者效率，有效推动家装行业向智能化、个性化方向发展。

　　“设牛”上线至今，已有超过250万用户通过贝壳app或“设牛”小程序进行效果图生成，累计生成图片超6900万张；有超过1万名设计师、10万名经纪人在装修、房屋带看等场景下使用“设牛”，累计生成图片超过311万张。

(责编：曹淼、李源)
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