人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

水利部：用好REITs工具 进一步增强深化水利投融资改革

2024年11月29日11:04 | 来源：人民网
小字号

人民网绍兴11月29日电 （欧阳易佳）11月28日，水利投融资改革工作推进会在浙江绍兴召开。水利部党组书记、部长李国英表示，要进一步增强深化水利投融资改革的信心和决心，加快构建多元化、多层次、多渠道的水利投融资体系，特别是要用好水利REITs等工具，构建长效投融资机制，让工程变资产、资产变资本、资本变资金、资金变投资。

李国英介绍，水利部对推进“两手发力”助力水利高质量发展作出系统部署以来，水利投融资改革政策体系不断完善、路径不断拓宽，基本形成了财政资金、金融信贷、社会资本共同发力的水利投融资新格局。特别是全国首单水利基础设施投资信托基金——浙江绍兴汤浦水库REITs今年成功发行上市，实现了水利REITs“零”的突破，构建了水利存量资产和新增水利投资的良性循环，打造了拓宽水利长期资金筹措渠道的新型权益融资工具，对盘活水利存量优质资产、回收资金以资本金的形式投入新水利项目建设将发挥示范推动作用。 

李国英表示，要准确把握水利行业自然垄断环节和竞争性环节不同的经济特性、发展规律，构建合理回报机制，发挥财政资金投入的乘数效应，鼓励和吸引更多社会资本通过募投建管一体化方式，参与水利基础设施建设运营。要充分发挥金融对水利发展的支撑作用，创新水利绿色金融产品和服务。要突出改革的系统性、整体性、协同性，统筹推进合理水价形成机制、用水权交易等配套改革，打通水利基础设施价值的实现通道。 

(责编：方经纶、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部：用好REITs工具 进一步增强深化水利投融资改革
　　人民网绍兴11月29日电 （欧阳易佳）11月28日，水利投融资改革工作推进会在浙江绍兴召开。水利部党组书记、部长李国英表示，要进一步增强深化水利投融资改革的信心和决心，加快构建多元化、多层次、多渠道的水利投融资体系，特别是要用好水利REITs等工具，构建长效投融资机制，让工程变资产、资产变资本、资本变资金、资金变投资。…
水利基建投资连续三年超万亿元 我国水利现代化建设迈出坚实步伐
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部