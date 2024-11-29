人民网绍兴11月29日电 （欧阳易佳）11月28日，水利投融资改革工作推进会在浙江绍兴召开。水利部党组书记、部长李国英表示，要进一步增强深化水利投融资改革的信心和决心，加快构建多元化、多层次、多渠道的水利投融资体系，特别是要用好水利REITs等工具，构建长效投融资机制，让工程变资产、资产变资本、资本变资金、资金变投资。

李国英介绍，水利部对推进“两手发力”助力水利高质量发展作出系统部署以来，水利投融资改革政策体系不断完善、路径不断拓宽，基本形成了财政资金、金融信贷、社会资本共同发力的水利投融资新格局。特别是全国首单水利基础设施投资信托基金——浙江绍兴汤浦水库REITs今年成功发行上市，实现了水利REITs“零”的突破，构建了水利存量资产和新增水利投资的良性循环，打造了拓宽水利长期资金筹措渠道的新型权益融资工具，对盘活水利存量优质资产、回收资金以资本金的形式投入新水利项目建设将发挥示范推动作用。

李国英表示，要准确把握水利行业自然垄断环节和竞争性环节不同的经济特性、发展规律，构建合理回报机制，发挥财政资金投入的乘数效应，鼓励和吸引更多社会资本通过募投建管一体化方式，参与水利基础设施建设运营。要充分发挥金融对水利发展的支撑作用，创新水利绿色金融产品和服务。要突出改革的系统性、整体性、协同性，统筹推进合理水价形成机制、用水权交易等配套改革，打通水利基础设施价值的实现通道。

(责编：方经纶、吕骞)

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