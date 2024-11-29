人民网记者 王绍绍

制造业是立国之本、强国之基。近年来，我国深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，为经济发展注入强劲动力。

随着一揽子增量政策加力推出以及已出台的存量政策效应逐步显现，我国经济景气水平继续回升向好。国家统计局数据显示，10月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.3%，比上月回落0.1个百分点；环比增长0.41%。1-10月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%。

在“质量”与“智能”的双重驱动下，中国制造正经历着从“制造大国”向“制造强国”的深刻转变。

在浙江杭州，一家纺织企业利用AI视觉识别技术，实现了从原料入库到成品出厂的全链条智能化管理，生产效率提升30%，产品不良率降低至1%以下；在江苏苏州，一家精密制造企业引入5G+工业互联网平台，实现了生产过程的远程监控与智能调度，设备故障率下降20%，产能提升15%；在广东深圳，一家智能终端制造企业通过构建全自动化生产线与智能仓储系统，产品交付周期缩短了40%。

数字化、智能化的深度融合，已成为推动传统产业转型升级的关键力量。业内专家表示，通过推广智能制造、精益生产、智能物流等先进模式，传统制造业正焕发新生，实现效率与质量的双重飞跃。

“数字化、智能化不仅是技术的革新，更是思维模式的转变。”上述专家建议，应加速推进制造业的数字化转型，从产品设计、生产流程到供应链管理，实现全链条的智能化升级，构建高效、灵活、可持续的制造体系。

装备制造业，作为制造业的“压舱石”，正引领着中国制造迈向高质量发展的新高地。从“蛟龙号”深海载人潜水器的成功下潜，到“华龙一号”核电技术的自主突破，再到“嫦娥”系列探月工程的稳步推进，装备制造业的每一次技术飞跃，都彰显了中国制造的创新实力与全球竞争力。

国家统计局数据显示，10月份，高技术制造业利润同比增长12.9%，大幅高于规上工业平均水平22.9个百分点，拉动规上工业利润增长1.9个百分点，支撑和引领作用明显。从行业看，随着制造业高端化、智能化、绿色化进程持续推进，相关行业利润增长较快，其中，可穿戴智能设备制造、敏感元件及传感器制造、工业控制计算机及系统制造、锂离子电池制造等行业利润同比分别增长73.3%、48.8%、40.0%、39.4%。

业内专家建议，装备制造业应进一步向智能化、服务化方向转型，通过深化信息技术与制造技术的融合，加速新技术、新产品的迭代升级，提升产业链的整体竞争力。

在追求智能化、高端化的同时，绿色转型正成为中国制造转型升级的又一关键路径。据了解，我国已构建起全球最大的清洁能源产业体系，国家能源局数据显示，前三季度，全国可再生能源发电新增装机2.1亿千瓦，同比增长21%，占电力新增装机的86%。其中，水电新增797万千瓦，风电新增3912万千瓦，太阳能发电新增1.61亿千瓦，生物质发电新增137万千瓦，风电太阳能发电合计新增突破2亿千瓦。

工业和信息化部相关负责人表示，应着力构建绿色制造和服务体系，充分发挥国家产融合作平台作用，在新能源汽车、绿色家电等方面积极打造绿色消费场景。同时，大力提升工业能效水效，推动重点行业和电机、变压器等重点用能设备能效提升，在重点行业和领域加快工业绿色微电网建设。

中国工程院院士周济认为，数字化、网络化、智能化技术需要和制造领域的技术进行深度融合，汇聚并且升华制造领域的知识成为智能制造的技术。在智能制造当中，制造技术是本体技术，为主体；智能是赋能技术，为主导；两者深度融合形成智能制造技术，推动制造业企业的创新发展。

“面对全球制造业的深刻变革，中国制造应继续深化供给侧结构性改革，加快关键核心技术攻关，提升产业链供应链的现代化水平，推动制造业与服务业的深度融合，构建开放、协同、共享的制造业新生态。”上述专家说。（实习生李想对本文亦有贡献）

(责编：方经纶、吕骞)

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