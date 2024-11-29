人民网北京11月29日电 （记者李栋）国家粮食和物资储备局发布数据显示，截至目前，全国累计收购秋粮1.2亿吨，收购进度快于上年，收购工作进展顺利。

从区域看，南方地区中晚籼稻收购进度在4至5成，东北地区粳稻2成左右；华北、东北玉米收购进度2到3成；东北大豆开始进入集中上量阶段，收购进度一成半左右。

从价格看，目前中晚稻收购均价1.3元/斤左右，优质优价特征明显。随着饲料养殖需求稳步回升，玉米、大豆价格逐步企稳，企业收购积极性有所提高。

国家粮食和物资储备局粮食储备司司长罗守全表示，国家有关部门先后在河南、江苏、黑龙江、安徽四省启动了中晚稻最低收购价执行预案，已开设收购库点200多个，总仓容近1000万吨。目前累计收购最低收购价中晚稻180多万吨，有效稳定了市场预期，发挥了政策托底作用。

据介绍，今年各主产省继续加大政策扶持力度，全国大豆播种面积保持在1.5亿亩以上，生长期天气状况良好，预计产量连续第3年维持在2000万吨以上。

“近期主产省大豆价格基本保持稳定，用豆企业普遍‘以质论价’。”国家粮油信息中心首席分析师王晓辉表示，黑龙江地区蛋白含量较低的国产大豆价格已经低于进口大豆，具有压榨优势，企业压榨利润明显好于上年，也好于开秤初期。目前黑龙江主要油厂均已开机压榨，大豆加工需求高于上年。

“下一步，将坚持分品种施策，统筹抓好市场化收购和政策性收储，充分调动多元主体入市积极性，保障农民售粮顺畅和市场平稳运行。”国家粮食和物资储备局相关负责人说。

(责编：方经纶、吕骞)

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