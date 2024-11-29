绿色低碳是新型工业化的生态底色。在各方的共同努力下，工业绿色低碳发展取得积极进展。近年来，上海电气推动风能、太阳能、氢能等清洁能源装备以及智能制造、轨道交通等工业装备的技术创新和产业升级，并且持续深耕海陆空网产业链布局，为助力新型工业化发展提供产品和方案。

生产车间实现低碳化运行

逐“绿”前行，成为行业趋势。这不仅要求企业在技术上实现跨越式发展，更需要企业整个生产链向更加绿色、高质量的方向迈进。上海电气集团旗下的上海汽轮机厂，在生产经营流程、设备能源精细化管理、绿色供应链体系等方面已实现低碳化运行。该厂负责人介绍，在生产经营流程方面，该厂通过广泛应用数字化系统和先进技术，显著提升设备运行能效及工厂整体产能和资源利用效率。以试点的智能化车间为例，目前已实现无纸化生产，产能提升25%，部分加工道序时间缩短40%至50%。

在传统产业向绿色化转型过程中，遇到的普遍性难题是绿色能源不易获取。如绿色甲醇具有较高的能量密度和低碳属性，是理想的绿色能源，但是实现规模化生产难度较大。上海电气目前可以通过风光绿电制氢耦合生物质气化生产出符合欧盟认证标准的绿色甲醇，打造出可大规模复制的“绿色能源+绿色化工”新产业链。目前，该技术的示范项目正在吉林洮南建设，将于2025年开始批量产出绿色甲醇。

传统工业向智能化升级

人工智能时代，数字化、智能化在产业升级中的重要性日益凸显。今年9月，上海电气发布其全要素多态协同数字供应链平台工业互联网平台“星云智汇”5.0。该平台立足于能源和工业两大阵地，为风、光、火、储、海、陆、空、网等行业用户提供更绿色的数字化解决方案，目前已连接了近百万台设备、产品。

如何将过去经验和新技术结合起来？在产品后服务领域，上海电气将机理模型与聚类、回归、卷积等算法进行融合训练，来提升产品状态监测和性能优化的精度与可靠性，去分析设备的运行数据，降低维护产生额外的成本或损失，既为企业节约成本，又能为客户提供更精准的服务。

在传统工业改造层面，上海电气推动产业链各环节的数字化、智能化转型。具有110年历史的上海人民电器厂，其生产模式已由智能产线替代，比传统生产模式提高了几倍的效率。智能产线全部由上海人民电器厂智能制造团队主导设计，充分考虑到企业的运用实际和柔性生产。厂长徐瑞忠表示，智能产线的应用，降低了劳动强度、释放了劳动力，这不仅让技术工人有更多的时间和精力去学习新技能，也提升了企业的综合竞争力。

企业推进“海陆空网”产业链布局

作为具有代表性的综合性高端装备制造企业，上海电气不仅在传统能源装备领域持续巩固优势，更在核电装备制造产业链、船舶工业产业链、陆上交通产业链、航空航天产业链、智能电网产业链等多个关键产业链上取得显著突破，有力驱动产业经济新增长。

近年来，上海电气全面布局了智能电网、新能源汽车和轨道交通板块；还通过提供自动化钻铆系统、复合材料系统等关键产品及集成服务，积极参与飞机制造过程。此外，上海电气还涉足飞机重要子系统及零部件的制造，以及航天专用设备的研发与生产，助力中国航空航天工业蓄势腾飞。除了在海陆空网产业链的积极布局，上海电气还拥有核电装备制造产业链，其核电产品既包括核岛主要装备，也包含常规岛等主要装备，例如汽轮机、发电机、大型铸锻件、仪控仪表、备品备件等。

“面对全球新一轮科技革命和产业变革，上海电气坚持走高水平科技自立自强之路，在能源装备领域加快推动煤燃和风光储氢等绿色高效发展的步伐。在工业装备领域，深化自动化装备、化工装备、工业基础件等产业向高端化、智能化、绿色化转型，推进海、陆、空、网等产业链布局。”上海电气集团副总裁贾廷纲表示。

(责编：曹淼、李源)

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