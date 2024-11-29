11月26日至11月30日，第二届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）在北京举办。沃尔沃汽车以“与链共美，碳寻未来”为主题，携旗下最新纯电车型参展，并通过系列展示区，全方位展现了在推进电气化和可持续发展战略过程中的关键行动和最新成果，凸显了其在推进温室气体净零排放进程中的持续创新能力。

据介绍，沃尔沃汽车的最新目标是到2030年新能源车型销量占全球总销量的90%至100%，包括纯电动车型和插电式混合动力车型。同时，沃尔沃汽车计划在2040年实现温室气体净零排放。秉持这一目标愿景，沃尔沃汽车在本届展会上推出的多款纯电车型。

作为发布“环保宣言”的汽车企业，沃尔沃汽车始终致力于成为“气候问题解决方案的一部分”，通过携手供应商合作伙伴，促进汽车行业的碳中和变革，推动可持续发展。在2023年首届链博会上，该公司与云南铝业达成战略合作，推动在汽车产业链上使用水电低碳铝，帮助减少车辆全生命周期的二氧化碳排放。今年7月，与北京首钢股份有限公司和浙江弋云再生资源有限公司展开合作，签订了关于钢闭环循环回收体系的三方协议，进一步降低生产过程中的碳足迹。还与东华大学合作开发车用竹原纤维面料，通过对竹原纤维、纱线再到面料的研发和工艺改进，确保未来的面料能够满足内饰要求。

纯电车可持续发展的核心在于电池可持续发展，因此，沃尔沃汽车格外看重电池材料全价值链的原材料追溯以及碳排放管理。早在2019年，该公司就在行业内使用区块链技术，对电池的供应链和回收链进行追溯，保障原材料和再生材料供应链的可追溯性和可控性。同时，还与国内主流电池供应商签订了关于电池循环闭环管理的战略合作协议，致力于降低电动汽车全生命周期碳排放，推动循环经济快速发展。

此外，沃尔沃汽车始通过推出更多的公益举措，来打造高效的社会责任体系。2021年4月，该以司携手中国下一代教育基金会启动“小红马”安全教育公益行动。截至目前，已有累计200多堂安全课程在全国各地陆续举办，参与学生超过了3万名。

沃尔沃汽车相关负责人表示，未来将继续以安全和可持续发展为基石，不断创新和进取，在为消费者打造更轻松、美好、安全的出行体验的同时，为环境保护和人类社会的可持续发展做出贡献。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经