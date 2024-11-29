人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

交通运输部：农村公路总里程已达460万公里

2024年11月29日16:09 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月29日电 （记者杨虞波罗）今日，国务院新闻办公室发布《新时代的中国农村公路发展》白皮书，同时举行新闻发布会，介绍和解读白皮书的主要内容。交通运输部副部长李扬在发布会上谈到，十年来，我国新改建农村公路250万公里，截止到2023年底，农村公路总里程达到了460万公里，具备条件的乡镇和建制村全部通硬化路，形成了一条县道沟通城乡、乡道往来交织、村道抵田连户的农村交通基础设施网络。

李扬表示，白皮书进一步总结了如何提高治理管理效能，推动农村公路管理体制，健全法律法规，出台指导性的政策文件，特别是一些技术标准体系，交通运输部全面推行农村公路“路长制”，“路长制”现在大家已经耳熟能详，以此来推动持续完善农村公路的治理体系。

李扬指出，交通运输部不仅重视建，同时也重视农村公路的养，从提升路况、保障安全、路域环境等重点入手，不断提升管护效能。白皮书里有一个专栏来展示农村优良中等路率提升的情况，这十年提升了10个百分点，基本实现了“有路必养、养必到位”。

李扬表示，建路的目的是为了让农民兄弟更好地出行，交通运输部以此为目标，提升城乡交通运输服务均等化水平，深入推进农村的客货邮融合发展，促进城乡之间、乡镇之间人员物资的顺畅流动，有力推动城乡要素的平等交换和公共资源的均衡配置。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
多领域新产品新服务亮相 链博会“链”出开放合作新机遇
　　人民网北京11月29日电 （唐佳）连日来，第二届中国国际供应链促进博览会正在火热举行。作为全球首个以供应链为主题的国家级展会，链博会不是展销商品，而是展链条、展生态、展场景；不只关注短期交易，更注重供应链上中下游企业的长期合作和共同发展。…
全国累计收购秋粮超1亿吨 收购进度快于上年
　　人民网北京11月29日电 （记者李栋）国家粮食和物资储备局发布数据显示，截至目前，全国累计收购秋粮1.2亿吨，收购进度快于上年，收购工作进展顺利。 从区域看，南方地区中晚籼稻收购进度在4至5成，东北地区粳稻2成左右；华北、东北玉米收购进度2到3成；东北大豆开始进入集中上量阶段，收购进度一成半左右。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部