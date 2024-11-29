人民网北京11月29日电 （记者杨虞波罗）今日，国务院新闻办公室发布《新时代的中国农村公路发展》白皮书，同时举行新闻发布会，介绍和解读白皮书的主要内容。交通运输部副部长李扬在发布会上谈到，十年来，我国新改建农村公路250万公里，截止到2023年底，农村公路总里程达到了460万公里，具备条件的乡镇和建制村全部通硬化路，形成了一条县道沟通城乡、乡道往来交织、村道抵田连户的农村交通基础设施网络。

李扬表示，白皮书进一步总结了如何提高治理管理效能，推动农村公路管理体制，健全法律法规，出台指导性的政策文件，特别是一些技术标准体系，交通运输部全面推行农村公路“路长制”，“路长制”现在大家已经耳熟能详，以此来推动持续完善农村公路的治理体系。

李扬指出，交通运输部不仅重视建，同时也重视农村公路的养，从提升路况、保障安全、路域环境等重点入手，不断提升管护效能。白皮书里有一个专栏来展示农村优良中等路率提升的情况，这十年提升了10个百分点，基本实现了“有路必养、养必到位”。

李扬表示，建路的目的是为了让农民兄弟更好地出行，交通运输部以此为目标，提升城乡交通运输服务均等化水平，深入推进农村的客货邮融合发展，促进城乡之间、乡镇之间人员物资的顺畅流动，有力推动城乡要素的平等交换和公共资源的均衡配置。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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