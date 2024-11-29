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交通运输部：十年来全国累计完成农村公路固定资产投资4.3万亿元

2024年11月29日16:20 | 来源：人民网
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人民网北京11月29日电 （记者杨虞波罗）今日，国务院新闻办公室发布《新时代的中国农村公路发展》白皮书，同时举行新闻发布会，介绍和解读白皮书的主要内容。交通运输部副部长李扬在发布会上谈到，十年来，中央累计在农村公路领域投入车辆购置税资金7461亿元，重点用于贫困地区，全国累计完成农村公路固定资产投资4.3万亿元，逐步构建了以公共财政投入为主、多种渠道辅助的农村公路发展资金保障格局。

在谈到推进“四好农村路”的建设发展当中采取了哪些具体做法时，李扬表示，交通运输部先后印发了《关于推动“四好农村路”高质量发展的指导意见》等一系列具有指导意义的政策性文件，建立覆盖多领域的农村公路政策体系。目前，全国有16个省（市、区）都出台了省级的农村公路条例等地方性法规，为农村公路的发展确立了良好的法律基础。

其次，落实《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》，目前各省省级层面出台的改革实施方案比例达到了100%。同时，遴选了167个管理养护体制改革试点单位进行改革探索，以形成可复制可推广的好的经验。

再次，利用“四好农村路”全国示范县创建、农村物流服务品牌推广、城乡交通一体化示范县创建，包括刚才提到的“最美农村路”“最美公路人”等，突出示范引领，以点带面推动农村公路发展水平提升。

最后，把“四好农村路”发展主动融入到农村地区的产业、物流、环境、特色经济的大生态体系中，推动客货邮融合发展。把当地的农特色产品通过网上销售，包括带货直播等方式推广出来，把农村公路的发展与运输和旅游、生态建设，包括经济发展，有效地融合在一起，有力促进了农民增收致富。交通运输部大力发展“农村公路+”模式，服务支撑乡村全面振兴，为乡村全面振兴发挥交通中国式现代化开路先锋的重要作用。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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