原标题：中非金融合作银行联合体召开第二届理事会会议

当地时间11月27日，中非金融合作银行联合体（以下简称“中非银联体”）在尼日利亚阿布贾召开第二届理事会会议暨中非金融合作研讨会。会议以“高质量金融合作助力中非携手推进现代化”为主题，各与会成员行围绕落实2024年9月中非合作论坛北京峰会成果，加强中非金融机构战略对接、能力建设、绿色发展与金融创新等议题进行了深入研讨。

本届理事会会议由中国国家开发银行与尼日利亚第一银行联合主办，南非标准银行、刚果（金）罗基银行、东南非贸易与发展银行、摩洛哥阿提加利瓦法银行、非洲联合银行、肯尼亚公平银行、南非联合银行、泛非经济银行、乌干达开发银行等中非银联体成员行代表出席会议。中国国开行副行长王卫东出席会议。

中国国开行表示，中非银联体成立6年来，各成员行始终秉持平等、互利、共赢的合作理念，不断完善合作机制、拓展合作领域、提升合作层次，将银联体打造成为中非金融机构间重要的合作平台，为促进中非经贸等领域合作发挥了积极作用。今年9月召开的中非合作论坛北京峰会开启了中非携手共逐现代化之梦的新篇章。中国国开行将认真落实《中非合作论坛—北京行动计划（2025—2027）》，持续发挥开发性金融功能作用，加强与银联体成员行全方位交流合作，积极支持中非合作标志性重大工程和“小而美”民生项目。加大对基础设施、可再生能源、制造业转型、数字经济等领域支持，助推非洲工业化进程，助力培育新质生产力和经济多元化发展。以市场化、商业化方式，支持中非携手推进高质量共建“一带一路”，助力实现可持续和包容发展。充分发挥子公司中非基金作用，为中非经贸合作提供综合金融服务。

与会成员行在发言中表示，中非银联体合作机制促进了成员行间务实合作，为推动非洲国家工业化进程和中非经贸合作提质升级发挥了重要作用。本次会议是首次在非洲举办的银联体理事会会议，对成员行间深化合作共识、更好服务中非合作论坛北京峰会成果落实具有重要意义。大家一致同意，将进一步在支持基础设施、扶持中小企业、促进绿色发展、推动金融创新等领域加强务实合作，高质量服务共建新时代全天候中非命运共同体。

据介绍，中非银联体（英文简称“CAIBA”）由中国国开行联合多家非洲金融机构于2018年9月成立，是中非金融机构间首个多边合作机制。截至今年9月末，中国国开行在银联体机制项下已累计对非方成员行发放贷款17亿美元，重点支持了中非经贸合作、非洲中小企业等领域发展。（记者 王科举）

(责编：曹淼、李源)

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