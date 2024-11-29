原标题：构筑工业智算"引投建运"发展模式 引领工业智算基地高质量发展

11月22日，首届工业智算产业发展研讨会在中国工业互联网研究院（以下简称“工联院”）举行。此次会议汇聚了政、产、学、研多方力量，共同探讨工业智算领域的发展前景与实践路径。

工业和信息化部党组成员、副部长单忠德同志出席会议并作重要讲话。他指出，推进工业智算产业创新发展，需要优化区域布局、强化科技创新、推进产业应用，培育工业智算创新发展生态，全方位、深层次、高水平推进人工智能赋能新型工业化。中国工程院院士、北京化工大学教授高金吉从智能工厂与智能制造面临的新挑战引出工业互联网赋能溯源诊断人工自愈这一议题，详细阐述了人工自愈引领智能运维，实现从“工自控”到“工健控”的重大提升。工业和信息化部有关司局，国家信息中心有关部门，国家能源集团、中科院软件所、中铁建、中国电信等相关企业共计200余人参加了本次会议。

会议期间，为江苏连云港工业智算基地举行了授牌仪式，工联院授予该基地为国家工业互联网大数据中心工业智算基地（华东）经济聚集区区域节点。工联院党委书记田川，工联院总工程师王宝友，江苏省连云港市海州区副区长万安然，江苏海州发展集团有限公司董事长陈毅敏共同为工业智算基地揭牌。

近年来，工联院深入贯彻《算力基础设施高质量发展行动计划》《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》等重要政策文件精神，紧扣新型工业化目标，依托国家工业互联网大数据中心，与多方力量携手，共同推进全国工业智算基地建设工作。要推动工业智算基地健康可持续发展，需多方协同合作，构建“引-投-建-运”可持续发展商业模式，坚持“政府引导、国家队布局、企业建设、市场化运营”原则，全力打造一个完整的工业智算产业生态体系。

在专题报告环节，热数锦程（北京）科技有限公司（以下简称“热数锦程”）董事长鲍月华以《工业智算的服务认知与客户融合生态的构建》为题作专题报告。在加快推进工业智算基地建设的战略进程中，热数锦程积极践行国家战略部署，系统构建"引-投-建-运"一体化发展新模式。作为算力基础设施的系统解决方案服务商，热数锦程以工业智算基地为战略抓手，全方位赋能工业数智化转型升级。

在工业智算产业引领层面，热数锦程深耕生成式人工智能前沿技术创新，系统构建工业智算项目储备体系。通过前瞻性把握产业发展脉络，精准布局技术创新路径，整合全球顶尖技术资源，构筑开放共赢的工业智算创新生态，为企业数智化转型持续注入创新动能。

在工业智算投资服务层面，热数锦程构建起科学精准的智算项目投资决策体系。基于对企业智算需求的深度洞察，提供定制化的项目投资规划方案，通过精准的投资组合策略和全周期风险防控机制，助力企业在工业智算赛道抢占发展先机。

在工业智算基地建设层面，热数锦程以技术创新为引领，构筑工业智算基地落地的核心支撑体系。依托自主研发的新一代智能化资源调度平台，实现对工业智算基地资源的协同管控，全面提升算力资源使用效能，为企业在工业智算基地中的算力需求提供坚实保障。

在工业智算基地运营层面，热数锦程打造涵盖AIGC的全链条智能服务生态。依托专业的运营团队和成熟的运营体系，确保工业智算基地的稳定高效运行，持续优化智算项目的运营效能，深度赋能企业业务创新发展。

工业智算"引-投-建-运"发展模式已成功在江苏连云港等地实施，成为引领工业智算基地高质量发展的先锋力量。这一模式有效推动了其在全国范围内的创新推广，为加快构建全国一体化算力网络体系注入强劲发展新动能。

本次研讨会不仅是一次深入探讨智算产业前景的盛会，更为推动行业创新合作、加速技术落地提供了宝贵的交流平台。与会嘉宾围绕工业智算的创新技术、政策支持、市场发展等方面展开了广泛交流并达成多项共识，为未来智算产业的发展奠定了坚实基础。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经