人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

金融监管总局发布《保险资产风险分类暂行办法》

2024年11月29日17:05 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月29日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，为加强金融监管，防范化解风险，金融监管总局对《保险资产风险五级分类指引》（以下简称《指引》）进行修订，形成《保险资产风险分类暂行办法》（以下简称《办法》），现正式发布。

此次修订主要内容包括：一是扩大资产风险分类的覆盖范围。《指引》仅对以公允价值计量以外的投资资产进行风险分类，《办法》除特殊情形外将所有投资资产纳入分类范围。二是完善固定收益类资产分类标准。调整本金或利息的逾期天数、减值准备比例标准等，与商业银行保持一致；增加利益相关方风险管理状况、抵质押物质量等内容，丰富风险分类标准的内外部因素。三是完善权益类资产、不动产类资产风险分类标准。由过去的五分类调整为正常类、次级类、损失类三分类；明确定性和定量标准，要求穿透识别被投资企业或不动产项目相关主体的风险状况。四是完善组织实施管理。优化风险分类的“初分、复核、审批”三级工作机制，明确董事会、高级管理层和相关职能部门的工作职责。要求保险公司将资产风险分类情况纳入内外部审计范畴，压实会计师事务所的审计责任。

发布实施《办法》是加强保险资金运用监管的重要举措，有利于引导保险机构加强全面风险管理，提升资产质量，推动保险业高质量发展。下一步，金融监管总局将持续完善保险资金运用监管政策，提升保险业服务实体经济质效。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融监管总局发布《保险资产风险分类暂行办法》
　　人民网北京11月29日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，为加强金融监管，防范化解风险，金融监管总局对《保险资产风险五级分类指引》（以下简称《指引》）进行修订，形成《保险资产风险分类暂行办法》（以下简称《办法》），现正式发布。 此次修订主要内容包括：一是扩大资产风险分类的覆盖范围。…
交通运输部：十年来全国累计完成农村公路固定资产投资4.3万亿元
　　人民网北京11月29日电 （记者杨虞波罗）今日，国务院新闻办公室发布《新时代的中国农村公路发展》白皮书，同时举行新闻发布会，介绍和解读白皮书的主要内容。交通运输部副部长李扬在发布会上谈到，十年来，中央累计在农村公路领域投入车辆购置税资金7461亿元，重点用于贫困地区，全国累计完成农村公路固定资产投资4.3万亿元，逐步构建了以公共财政投入为主、多种渠道辅助的农村公路发展资金保障格局。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部