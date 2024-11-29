人民网北京11月29日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，为加强金融监管，防范化解风险，金融监管总局对《保险资产风险五级分类指引》（以下简称《指引》）进行修订，形成《保险资产风险分类暂行办法》（以下简称《办法》），现正式发布。

此次修订主要内容包括：一是扩大资产风险分类的覆盖范围。《指引》仅对以公允价值计量以外的投资资产进行风险分类，《办法》除特殊情形外将所有投资资产纳入分类范围。二是完善固定收益类资产分类标准。调整本金或利息的逾期天数、减值准备比例标准等，与商业银行保持一致；增加利益相关方风险管理状况、抵质押物质量等内容，丰富风险分类标准的内外部因素。三是完善权益类资产、不动产类资产风险分类标准。由过去的五分类调整为正常类、次级类、损失类三分类；明确定性和定量标准，要求穿透识别被投资企业或不动产项目相关主体的风险状况。四是完善组织实施管理。优化风险分类的“初分、复核、审批”三级工作机制，明确董事会、高级管理层和相关职能部门的工作职责。要求保险公司将资产风险分类情况纳入内外部审计范畴，压实会计师事务所的审计责任。

发布实施《办法》是加强保险资金运用监管的重要举措，有利于引导保险机构加强全面风险管理，提升资产质量，推动保险业高质量发展。下一步，金融监管总局将持续完善保险资金运用监管政策，提升保险业服务实体经济质效。

(责编：罗知之、吕骞)

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