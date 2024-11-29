10月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模43234亿元
2024年11月29日17:07 | 来源：人民网
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人民网北京11月29日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，2024年10月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模43234亿元，同比增长6%。
其中，货物贸易出口21462亿元，进口16071亿元，顺差5391亿元；服务贸易出口2342亿元，进口3359亿元，逆差1017亿元。服务贸易主要项目为：运输服务进出口规模1675亿元，旅行服务进出口规模1657亿元，其他商业服务进出口规模926亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模635亿元。
按美元计值，2024年10月，我国国际收支货物和服务贸易出口3350亿美元，进口2734亿美元，顺差616亿美元。
(责编：罗知之、吕骞)
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