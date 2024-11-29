新华社北京11月29日电（记者宋晨）记者29日从国家知识产权局新闻发布会上了解到，我国已完成134.9万件存量专利盘点和价值分析，形成可转化的专利资源库，按照产业细分领域向企业匹配推送。

国家知识产权局新闻发言人衡付广介绍，该局推进专利转化运用，促进产业转型升级。今年前三季度，全国高校和科研机构专利转让许可备案次数同比增长24.1%；专利、商标质押融资登记总额达7922.3亿元，同比增长60%；知识产权使用费进出口总额达3072亿元，同比增长7.2%，均创历史新高。

此外，国家知识产权局深入实施专利产业化促进中小企业成长计划和重点产业知识产权强链增效工作，持续推动建设重点产业“专利池”，指导建设产业知识产权运营中心，切实维护产业链、供应链安全稳定。

“我国专利密集型产业增加值达15.32万亿元，同比增长7.1%，占GDP的比重达12.7%。”衡付广说，企业、高校和科研机构的专利产业化率都得到有效提升，为产业转型升级提供了有力支撑。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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