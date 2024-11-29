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波司登：聚焦羽绒服主业 经营利润实现高质量增长

2024年11月29日19:26 | 来源：中国网
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原标题：聚焦羽绒服主业 波司登经营利润实现高质量增长

11月28日，波司登公布了24/25上半财年报告，公司的营收和净利润均实现了高质量增长。其中权益股东应占溢利上升超过20个百分点，创下了历史新高。

波司登指出，随着各项政策效果逐步显现以及市场需求进一步释放，我国纺织服装产业迎来新的发展机遇。公司紧抓时代脉搏，聚焦核心主业，坚持品牌引领，强化创新驱动，践行企业文化，实现业绩稳健高质量增长。

国联证券认为，当前波司登依然坚持“聚焦”，挖掘羽绒品类需求潜力，致力于将品牌势能向上提升至“羽绒服第一品牌”。羽绒服品类本身具备高功能性、高体验感特征，因此易于在更长消费周期中驱动渗透率提升与龙头成长。

聚焦主业，中期营收和净利润创历史新高

财报显示，24/25上半财年，波司登收入同比上升17.8%至约人民币88亿元；权益股东应占溢利上升23%至约人民币11.3亿元，创中期历史新高。24/25上半财年，波司登经营溢利同比上升19.6%，主营业务单元（撇除女装业务）的经营溢利更是同比上升28.3%。

业绩的持续增长，与波司登聚焦主业的战略不无关联，2018年，波司登提出“聚焦主航道，收缩多元化”战略，将发展重心移向羽绒服主业，近年来，波司登的业绩也持续增长。

中金公司最新研究认为，波司登在做强羽绒服核心主业基础上，聚焦“时尚功能科技服饰”赛道，推动新品类创新，同时进一步做实单店经营提质增效，提升精细运营能力。

数据显示，24/25上半财年，波司登品牌收入同比上升19.4%至约人民币52.8亿元。24/25上半财年，雪中飞品牌收入约为人民币3.9亿元，同比上升47.1%，毛利率同比上升6.0个百分点。

雪中飞品牌聚焦高性价比羽绒服市场赛道，聚焦“品类价值创新延伸、战略全渠道模式突破、品牌用户心智重塑”三大关键策略，实现良好业绩增长。

华源证券指出，中国羽绒服饰市场规模快速增至2023年的1960亿元，伴随中国消费者消费模式由传统品牌、价格为主导切换至个性、创意和情感表达为主导，各品牌挖掘消费客群需求并提供多样化、创新性产品成为驱动未来行业发展的核心动力，预期至2028年，行业规模将维持快速增长，年复合增速有望达11%左右。

尽管受到地缘政治风险及出口压力的挑战，24/25上半财年，波司登贴牌加工管理业务仍然保持稳健，收入同比上升13.4%至约人民币23.2亿元。贴牌加工管理业务聚焦核心客户，持续打造OEM及ODM核心竞争力，打造订单快反能力和拓展海外产能布局。

重视品牌建设，丰富产品矩阵

波司登一直重视品牌建设，强化品牌引领，持续夯实“全球领先的羽绒服专家”品牌形象。

财报期内，波司登通过贯彻品牌引领、品牌战役发力、品销两旺的策略，从Top款推广打造、Top店引流赋能为品牌战略提供帮助，不断加深消费者对品牌的认知度和美誉度，实现品牌引领感知以及品销最大化目标。

值得一提的是，财报期内，波司登荣获多项殊荣，彰显全球领先的品牌实力和市场竞争力。

连续入选全球五大品牌价值评估权威机构之一Brand Finance“2024年全球最具价值服饰品牌榜50强(Brand Finance Apparel 50 2024)”，位列服饰品牌榜第46名；上榜世界品牌实验室(World Brand Lab)“2024年度亚洲品牌500强排行榜”，名列第268位；在国际品牌科学院发布的“2024世界纺织服装品牌强度评价结果”中，波司登品牌名列世界纺织服装品牌强度百强榜单第8位，成为排名最高的上榜中国品牌。

波司登通过品类迭代创新、增量业务拓展，为非旺季业绩增长注入动力。24/25上半财年，聚焦防晒衣、单壳冲锋衣等功能性外套的打造，通过联动《时尚芭莎》打造限时快闪店、与北京电影节结合打造防晒大秀、与草莓音乐节合作、在上海举行“叠变”云端大秀并点亮上海中心大楼等诸多破圈活动，持续赢得市场及消费者对功能性外套的关注热度和青睐。

通过品类创新、材料创新、技术创新，波司登链接消费者精准开发，持续赢得消费者心智。例如2024年秋季新推出的“叠变”三合一系列冲锋衣羽绒服，成功打入户外保暖市场，快速占领了消费者的心智，此款产品亦荣获红点设计奖。

推进线下线上渠道高质量发展

在科技迅速发展的当下，波司登努力走在数字化转型的前沿，在智能制造、智能物流、智能商品运营等领域的数字化实践成果显著，逐步确立了聚焦用户、零售、商品为未来数字化转型的发力点，与此同时，波司登通过探索线上和线下结合的发展模式，努力推动营销渠道的高质量发展。

财报期内，波司登扩大打造Top店体系，定制一店一策，与核心Top店长深度共创，形成引领范本并予以复制推广。

夯实打造TOP店体系，提升单店运营能力

同时，波司登关注战略增量市场，迭代渠道的分层经营体系，强化分店态资源差异化匹配，满足不同层级顾客需求。做实单店运营，提升精细化管理能力和运营效率，波司登品牌全渠道可比同店增长超30%。

波司登重点关注发展自营建设和内容升级，例如9月融合抖音平台新潮焦点IP推广轻薄羽绒服。双11天猫服饰店铺、女装店铺及男装店铺销售榜分别位列第二名、第一名及第二名。24/25上半财年，波司登品牌羽绒服线上销售收入同比上升24.1%。

ESG理念全面融入经营管理

标普全球(S&P Global)于2024年7月16日发布《可持续发展年鉴（中国版）2024》，波司登以在ESG的优异表现从60个行业、1735家被评估企业中脱颖而出，首次入选《可持续发展年鉴（中国版）2024》，成为我国品牌服装行业两家入选企业之一，在中国纺织服装业处于领先水平。

财报期内，波司登制定“1+3+X”ESG战略框架，明确“以消费者为导向，引领可持续时尚”的ESG愿景，并设立“到2038年前实现运营环节净零排放”的目标及过程中的阶段性目标。

在碳路径规划方面，波司登积开展针对企业价值链的碳排放核算，涵盖集团自身、供应商、经销商、运输及产品出售等全链路环节，并完成了独立碳核査工作基于该等完善碳数据体系之上，根据中期的战略目标，制定了符合实际且完善的碳路径规划。

24/25上半财年，波司登供应链持续在柔性快反、质量卓越、科研技术、资源整合及成本领先等方面系统性规划和升级。

大数据驱动设计和制造

在数字运营方面，结合波司登现有系统或应用使用状况，按照一个入口、一个平台、一个数仓原则，初步完成了核心业务运营平台（用户、零售、商品）的设计、开发、测试，为最终实现办公移动化、业务在线化、运营数字化、决策智能化的目标奠定了基础。

特别值得一提的是，波司登智慧运营案例入选工信部《2024制造业数字化转型典型案例集》，成为纺织服装行业唯一入选的企业案例，为行业数字化转型升级提供了宝贵经验和示范引领。

(责编：曹淼、李源)
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