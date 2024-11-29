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“全球优顶特产业网APP”亮相链博会

2024年11月29日19:27 | 来源：新华网
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原标题：“全球优顶特产业网APP”亮相链博会

11月26日至30日，以“链接世界，共创未来”为主题的第二届中国国际供应链促进博览会(简称“链博会”)在京举办。作为参展企业，优合集团正式发布“全球优顶特产业网APP”。

优合集团成立于2008年，已发展成了国际贸易化的跨境农产品综合型服务企业，业务服务涵盖代理采购、进口清关、冷链仓储物流、大数据服务、食品安全监管、资金配置、供应链服务、行业SaaS等。

据了解，“全球优顶特产业网APP”是优合集团历经十余年产业服务标准体系的沉淀，以“全球链，全球享”为宗旨，通过全产业链链接、全场景触点、全生态构建和全流程数智化的总目标，实现温控农产品（肉、水产、水果、蔬菜）全产业链资源共享、生态共建、互利共赢，打造极致客户服务体验。

全球优顶特网在数字化方面，基于服务场景和内部管理需求，夯实数字化底座，实现智慧风控、智慧运营、智慧管理的全流程数字化，全面提升产业链数字化、智能化服务水平，转化为“网状链接、全链贯通、全球共享”的“平台+生态”新模式，全方位赋能生态伙伴，在并联式的开放创新生态圈中，各创新主体包括企业、研究机构、投资机构等形成互利共赢的生态系统。

在本届链博会上，优合集团全方位展现了面向农业产业链数字化、智能化。全球优顶特网从系统、数据、流程、智能化四个维度夯实数字化底座，以系统平台建设拉动业务快速突破，用数字化手段推动标准化流程管理，利用数智赋能多个场景实现产业新质生产力驱动，最终完成全产业链服务的数智升级。精心构建的全球食品保障体系，打造全环节提升、全链条增值、全产业融合的农业全产业链供应链体系。

(责编：曹淼、李源)
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